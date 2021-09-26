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Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отправился в больницу после поражения Александру Усику.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, что есть подозрение на перелом стенок глазницы.

Боксер пройдет обследование для диагностирования возможной травмы.

В ближайшее время стороны начнут переговоры о реванше. Александр Усик заявил, что хотел бы провести бой в Киеве на "Олимпийском".
Источник: gazeta.ua
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