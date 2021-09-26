Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, что есть подозрение на перелом стенок глазницы.





Боксер пройдет обследование для диагностирования возможной травмы.





В ближайшее время стороны начнут переговоры о реванше. Александр Усик заявил, что хотел бы провести бой в Киеве на "Олимпийском".