Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отправился в больницу после поражения Александру Усику.
Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, что есть подозрение на перелом стенок глазницы.
Боксер пройдет обследование для диагностирования возможной травмы.
В ближайшее время стороны начнут переговоры о реванше. Александр Усик заявил, что хотел бы провести бой в Киеве на "Олимпийском".
Источник: gazeta.ua
14:46 26/09/2021
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