Сергей Гончаров: «Ухожу по личным причинам. Ухожу и из ИИХФ, и из хоккея»
Выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) беларус Сергей Гончаров заявил, что уходит из хоккея.
«Ухожу по личным причинам. Ухожу и из ИИХФ, и из хоккея. Жизнь слишком коротка, хочется пожить. Думаю, буду отдыхать ближайшие полгода-год», – сказал Гончаров.
Француз Люк Тардиф в субботу в Санкт-Петербурге был избран на пост президента ИИХФ, который с 1994 года занимал швейцарец Рене Фазель. После поражения в президентских выборах Гончаров отказался выдвигать свою кандидатуру в совет ИИХФ и на должность вице-президента.
12:52 26/09/2021
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