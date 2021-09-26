











«Ухожу по личным причинам. Ухожу и из ИИХФ, и из хоккея. Жизнь слишком коротка, хочется пожить. Думаю, буду отдыхать ближайшие полгода-год», – сказал Гончаров.





Француз Люк Тардиф в субботу в Санкт-Петербурге был избран на пост президента ИИХФ, который с 1994 года занимал швейцарец Рене Фазель. После поражения в президентских выборах Гончаров отказался выдвигать свою кандидатуру в совет ИИХФ и на должность вице-президента.