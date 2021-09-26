



"Умер Сергей Герасимец. Он тренировал команду "Ядро". Вчера играли матч за звание чемпиона Северо-Запада. Это дает право проходить регистрацию для профессионалов. Команда Герасимца выиграла 2:1 у клуба "Алмаз Антей". Его самого удалили. А ночью тренера не стало. Скоропостижно. Жена Таня говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал. 55 лет", — говорится в сообщении телеграм-канала "Газета с того света".