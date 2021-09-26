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Минское "Динамо" в овертайме уступило СКА

Матч чемпионата КХЛ завершился со счетом 1:2 в пользу российского клуба

Сстреча команд проходила в равной борьбе, чему свидетельство количество бросков – 30:31 в пользу СКА.

Счет на 23-й минуте открыл 19-летний форвард СКА Марат Хаснутдинов. Но уже на 28-й минуте Роман Горбунов сравнял счет – 1:1.

Матч перешел в овертайм, где удачливей оказались гости. На 65-й минуте Антон Бурдасов с передачи экс-динамовца Степана Фальковского принес питерской команде победу – 2:1.

После 9 матчей «Динамо» балансирует на границе плей-офф. У команды в конференции «Запад» 9 очков. Это 7 место. В плей-офф попадают, напомним, 8 команд. А, например, у лидирующего «Йокерита» после 11 матчей 18 очков.

Следующие два матча «Динамо» проведет на «Минск-Арене» против «Амура» (27 сентября) и «Нефтехимка» (29 сентября).
Источник: KP.BY
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