По итогам 12 раундов Усик одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, отобрав у Джошуа все четыре титула, сообщает УНИАН





Усик - Джошуа: итоги боя

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.





Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.





Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.





Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.





Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.





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