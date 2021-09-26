Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе
На стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
По итогам 12 раундов Усик одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, отобрав у Джошуа все четыре титула, сообщает УНИАН.
Усик - Джошуа: итоги боя
Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.
Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.
Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.
Зеленский поблагодарил Усика
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил боксера Александра Усика за завоевание чемпионских титулов в результате победы над британцем Энтони Джошуа.
"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но потому еще более ценная победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!", - написал президент на своей странице в Facebook.
08:40 26/09/2021
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