Здесь сюда, конечно, полетит стая копий. Какого такого "белорусского"? Какой такой "значимый"? К Миле вообще можно подобрать огромное количество прилагательных, хотя многие предпочитают известное существительное. Как бы то ни было, Артем Владимирович выбрал свой путь и прожил кайфовую футбольную жизнь, которой многие, даже осуждая, в глубине души позавидуют. Сергей Азаркевич — о 21 годе карьеры Милевского.

Именно столько прошло с того момента, когда 15-летний подающий надежды решил сменить белорусское гражданство на украинское. Среди четвертьфинала чемпионата мира, голов лучшим европейским командам, статуса суперзвезды, интереса от топ-клубов со всех уголков Европы, среди всех трофеев, исторического чемпионства брестского "Динамо" и прочего-прочего именно тогда, пожалуй, случилось главное событие в карьере Милевского. Он выступал за юношескую сборную Беларуси и рисковал при всем своем таланте раствориться в белорусском футболе. И даже при этом еще за месяц до переезда в Киев обозначил окончательное "нет". Точнее, категорически против был его отец: "Паспорт ты не меняешь!"





За эту перемену итогового решения его впоследствии осуждали едва ли не больше, чем за само решение. Именно по этим следам появились кричалки про пса и клеймо предателя родины. Впрочем, когда человек выбирает, где лучше непосредственно ему, такой реакции можно ожидать. Кажется, Миля еще на заре карьеры научился не обращать на это ровным счетом никакого внимания. Как бы кому ни хотелось, все кричалки про "пса" улетели в никуда.





О том, как менял гражданство, Артем рассказывал в выпуске видеоблога Жени Савина, и это было, пожалуй, его самое откровенно интервью о футбольной и не только жизни — и к нему нам еще придется неоднократно вернуться. "Яковенко тогда приехал к отцу. Мать накрыла стол. Я ушел в комнату. И они там долго говорили. Может, даже денег дали, я не знаю, — говорил Милевский. Кто-нибудь сомневается, что "может" здесь наверняка лишнее? — После этого приехали на базу, Яковенко похлопал меня по плечу: ну что, работаем. Завтра тест Купера".





Артем Милевский в юности





Без этого поворота не было бы Артема Милевского, как мы его знаем. Не было бы ни "паненки" в плей-офф чемпионата мира, ни "клоунов", к которым "приедут в Минск", ни халата на презентации Олега Блохина в киевском "Динамо", ни разбитых "Феррари", ни даже секса с Тиной Канделаки. Возможно, не было бы и чемпионства брестского "Динамо" в 2019-м.





Павел Яковенко — украинский "аналог" Феликса Магата. На его тренировках стонали лучшие молодые футболисты "жовто-блакiтных", когда он возглавлял юношескую и молодежную сборную Украины. Но до этого он собирал талантливых футболистов с Украины, а также из России и Беларуси для своей академии. Она с 2001 года выступала украинской лиге под названием "Борисфен-2" и, по сути, была фарм-клубом киевского "Динамо" и базовой командой для юношеских сборных Украины. Именно туда и попал Милевский, а спустя год перебрался в дублирующий состав главного клуба Украины.





Свою главную школу жизни Миля прошел именно в то время, хотя мог ее и не закончить из-за характера, который кто-то назовет сложным, кто-то строптивым, кто-то своевольным, а кто-то назовет Милевского просто раздолбаем. И все будут одновременно правы. Тем не менее, талантливый форвард довольно скоро добрался до основной команды киевского "Динамо", где быстро вышел на ведущие роли.

Правда, были и побочные эффекты. Первый — огромные деньги, которые щедро насыпали тогда в украинской столице любому, кто добирался до основного состава. А тем более — восходящей звезде. Второй — соблазны, которых для 19-летнего пацана в Киеве было огромное количество. Третье — друзья (точнее, "кенты"), с которыми этим соблазнам было так приятно предаваться. На следующий день после завершения карьеры Миля опубликовал большое письмо самому себе 15-летнему. "Рядом с тобой в Киеве будет настоящий кент — Саня Алиев. Родом он из Хабаровска, но стал украинцем. Постарайся донести ему, чтобы он подольше поиграл в футбол, именно как профи", — написал Милевский.





С Алиевым мы как-то беседовали в минской гостинице "Виктория", когда он уже в начале долгого излета недолгой карьеры приезжал в Беларусь на матч памяти Валентина Белькевича. "Не понимаю, почему в Беларуси такое отношение к Милевскому. Не думаю, что люди вправе осуждать Артема и его решение. Он начинал в Беларуси, однако увидел возможность развиваться как футболист. Команда Яковенко основывалась в качестве базовой для сборной Украины. Я ведь тоже принял украинское гражданство. Значит, понял, что в этой стране у меня есть будущее — имею в виду футбольную карьеру. Тёма тоже видел, что другой похожей школы в те времена не было нигде. И имя себе Милевский сделал в Украине. И осуждать его за это неправильно. Что до меня, никогда не обращал внимания на подобные реплики в свой адрес…", — рассказывал Алиев на диктофон, и еще много чего мимо него.





Тогда Александр еще говорил, что не потерян для большого футбола, хотя только недавно перебрался из захиревшего "Анжи" в "Рух" из Львова — тогда еще любительский уровень. За эти годы "Рух" добрался до премьер-лиги, а Алиев в свои 36 провел 9 матчей за казахстанский "Тараз", и после этого сосредоточился на выступлениях в чемпионате ассоциации любительского футбола Украины и на собственном ютуб-проекте. Хотя точнее будет сказать наоборот.

Именно с "Кентом" связаны главные скандалы Милевского на старте карьеры. Едва ли было в украинской столице хоть одно приличное ночное заведение, где эта парочка не была завсегдатаями. "Самый дорогой счет? Куршевель, знаешь такой город. Тысяч 17 евро на шестерых. Ну, там больше народу было, кто-то подходил, бокал выпивал, уходил", — это из того же интервью "КраСаве".





До поры до времени развеселый образ жизни не мешал карьере. В составе молодежной сборной Украины Милевский стал серебряным призером чемпионата Европы, и главный тренер национальной команды Олег Блохин включил его в состав на чемпионат мира-2006, где 21-летний Артем стал одним из самых ярких футболистов, а сборная на дебютном мундиале сенсационно дошла до четвертьфинала, где уступила будущим триумфаторам итальянцам. Прежде, на "андеровском" форуме он запомнился ударом "паненкой" с одиннадцатиметровой отметке. Когда в матче 1/8 финала со швейцарцами дело дошло до серии пенальти, ему даже настойчиво рекомендовали не повторять этот трюк. Артем повторил, чем окончательно деморализовал соперника. Украина выиграла серию со счетом 3-0, не забил только Андрей Шевченко. Более опытный партнер Милевского по сборной, экс-форвард "Байера" и "Ливерпуля" Андрей Воронин потом вспоминал: "В раздевалке после игры сказали Миле: "Если бы ты не забил, а мы проиграли, ты бы живым отсюда не вышел"…

Успех на чемпионате мира поднял популярность Милевского вовсе на космический уровень. Двери в любые заведения Киева были распахнуты, за ними ждали толпы молодых девушек и свободная счастливая молодая жизнь. К 21 годам было всё, хотя настоящая футбольная карьера только начиналась.









За выход в четвертьфинал чемпионата мира Милевский, по его словам, лично получил от Блохина 150 тысяч долларов — "купил машину, БМВ, ну, тот самый "черный бумер" из фильма". Денег Миля никогда не жалел ни на что и ни для кого — ни для себя, ни для многочисленных "друзей", которые тут же нарисовались рядом. "КраСава" еще в 2019-м подсчитал, что за карьеру Артем Владимирович потратил более десяти миллионов долларов. "Ну, я же их не в казино проиграл. Да, прогулял. Потратил на вещи. На походы на хоккей в Америке, на НБА, сидел на VIP-местах. Тратил на то, чтобы кайфовать от жизни. Но при этом я всегда оставался человеком… Десять миллионов долларов, да? ## твою мать!"





Однако вскоре пришел и первый большой "залет". Дело было в преддверии финала Кубка Украины в 2008 году, где встречались — как удивительно! — киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". За два дня до матча Милевский с Алиевым отправились в ночной клуб, после чего были остановлены автоинспекцией. Несмотря на отсутствие нарушений, об инциденте уже наутро узнал президент "Динамо" Игорь Суркис, а после поражения в финале от "Шахтера" (0:2), где ни Милевский, ни Алиев ничем себя не проявили, Суркис оштрафовал форвардов, как говорят, на рекордную сумму в истории киевского клуба. Ни один, ни другой так и не признался, на какую именно, но речь идет о десятках тысяч долларов.

С Суркисом у Милевского были очень сложные отношения. Любого другого футболиста, не обладающего схожим талантом, в таких условиях динамовский босс еще при первых проблемах отправил бы к чертовой матери. Но вместе с тем владелец клуба понимал, что Милевский — его главный актив. С одной стороны, он так долго мечтал от него избавиться, но с другой — избавиться за большие деньги — что любые предлагаемые суммы казались недостаточными, и в итоге Миля ушел из Киева бесплатно. "Бывало такое, что Суркис говорил: "Десять!" Вроде как договорились, на следующее утро покупатели приходят с чемоданчиком, и он: "А, нет, двенадцать! Даете десять — дадите и двенадцать", — рассказывал футболист. Суркис его так никуда и не отпустил, хотя вариантов была уйма — от серии "А" до испанской "примеры".





Мог Милевский перебраться и в донецкий "Шахтер": "Звонил мне Дарио Срна за полгода до окончания контракта в 2013-м. Говорит: "Давай мы тебя к себе заберем". Пару часов подумал: "Не, я так не смогу". Ну просто столько матчей против "Шахтера" провел, это, можно сказать, дерби. И тут переходить из "Динамо" в Донецк — какой-то позор. Но потом в Киеве ко мне такое отношение было, что сейчас бы просто назло Суркису согласился бы".





Собственно, на уходе из Киева большая карьера Милевского и закончилась. Начались скитания по клубам, очередность которые не факт что вспомнит и сам Артем Владимирович. Сначала был "Газиантепспор", где Милевский, отправившись после очередного матча отдыхать в Стамбул, попал в жуткую аварию и разбил свой "Феррари": "Штырь прямо перед лицом пролетел, дверь пришлось выбивать ногами. Тут полиция, что-то на своем турецком начинают. Я звоню переводчику в клуб, он приезжает, начинает тоже: "Что ты учудил?!" — "Что учудил? Машину разбил". Дали один день прийти в себя, я поехал домой, взял вискаря и сидел один"… По словам игрока, за три месяца в Турции ему так ни разу и не заплатили.





Артем Милевский, Газиантеп и "Феррари"





Затем хорватский "Хайдук" из Сплита, за который Милевский, провел 21 матч во всех турнирах и забил 3 гола, а затем вновь попался — на вождении в нетрезвом виде и без документов. Затем была вторая команда города — "Сплит", но за нее Артем сыграл вовсе всего 1 матч. После этого — румынская "Конкордия", российский "Тосно"… И, наконец, в июле 2017-го, после четырех лет безвременья Милевский подписал контракт с брестским "Динамо" и в 32 года дебютировал в чемпионате Беларуси.





Во все клубы до Бреста Милевский, несмотря на то, что ему еще лишь исполнилось тридцать приходил не то чтобы суперзвездой, но в статусе главного действующего лица — на поле, в раздевалке и за их пределами. В статусе авторитета, даже если его таковым никто и не воспринимал. Нигде — от киевского "Динамо" до брестского — к нему так не относились. И то, что нигде в итоге карьера не заладилась, никак не может быть совпадением.

Тогда, в 2017-м вместо Бреста Милевский вполне мог оказаться в Борисове. У него на почте до сих пор хранится присланный БАТЭ контракт — договориться по условиям получилось очень быстро. Однако в последний момент, когда соглашение должно было оформиться босс "желто-синих" Анатолий Капский остановил процесс и отказался от услуг украинца.





Но и в родной стране у Мили получилось только со второго раза. В первый приход, когда командой руководил Владимир Журавель, Милевский провел за "бело-синих" 38 матчей во всех турнирах и набрал 23 (10+13) результативных балла. Однако в декабре 2017-го Владимир Иванович клуб покинул, ему на смену пришел Радослав Латал, а летом динамовцев возглавил 30-летний Алексей Шпилевский. Воспитанный на немецком футболе специалист, который был младше Милевского и некоторых других подопечных установил в клубе строгие порядки, которые опытные футболисты, разумеется, не приняли. В особенности свободолюбивая "десятка". Ну, вы прекрасно помните, как Брест генерировал мемы летом 18-го — и про "морских котиков", и про "зеленого, как арбуз, Шпилю" главного тренера, за которого впоследствии в интервью заступалась даже его мама.

Так или иначе, Милевскому пришлось расстаться с "Динамо" и отправиться в венгерскую "Кишварду". Иначе как изгнанием, этот трансфер назвать сложно. "17 тысяч населения, маленький городок. Никто не говорил по-английски. Я не говорю по-венгерски. Реально всего один ресторан был в городе. Мы снимали с грузином один на двоих дом. Тяжелый город, в котором реально были только тренировки и все". Однако вскоре власть изменилась, еще до конца лета "Динамо" принял бывший помощник Латала Марцел Личка, а перед началом следующего сезона Милевский вернулся в Брест.





Собственно, с этого и начался золотой сезон "Динамо". Милевский переживал вторую молодость. Статистика не была на грани фантастики — 4+8 по системе "гол плюс пас", однако на поле Артем был настоящим вожаком, который во всех смыслах тащил команду. Ни о каком раздолбайстве или загульных историях речи уже не шло. Милевский проникся к Бресту — и город, и болельщики на тот момент единственного в нем клуба элиты ответили ему тем же. Это было искренне, одно из подтверждений тому — слезы Мили после финального свистка чемпионского матча.

Однако на следующий год повторить успех не удалось, равно как и добраться до групповой стадии еврокубков — одна из целей бывшего босса "Динамо" Александра Зайцева. В чемпионате "бело-синие" заняли четвертое место, отстав от золотого "Шахтера" при этом всего на пять баллов, а "шейховский" проект клуба был свернут и частично перенесен на соседний "Рух". Но там уже "зажигала" в основном молодежь плюс лидеры Бреста в самом соку — Миля уже был не нужен. Его контракт закончился в конце прошлого года, и Артем Владимирович вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем", который впервые в недолгой истории вышел в тамошнюю премьер-лигу.





Но, откровенно говоря, уровень сильнейшего украинского дивизиона Милевский уже не потянул. Все больше он мелькал в интернете, сосредоточившись на собственном youtube-проекте "Миля". Еще за два года до этого он рассуждал на тему того, чем заняться после карьеры: "Не хочется просто сесть на диван и вспоминать свое футбольное прошлое. Надо что-то делать".





По сути, Милевский является сугубо блогером уже второй год, но все это время отпустить от себя большой (или уже не очень) футбол было очень непросто. До минувшего четверга. Стоя в центральном круге киевского стадиона "Динамо" имени Лобановского он записывал свое последнее видео в статусе профессионального футболиста: "Мастера, всем привет! Пришло время попрощаться с большим футболом! Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были у меня варианты, были у меня предложения, но, наверное, я сказал себе "хватит!"