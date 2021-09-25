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Павел Буре избран в совет Международной федерации хоккея

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре избран в совет Международной федерации хоккея (IIHF).


Выборы нового состава совета IIHF проходят в субботу в Санкт-Петербурге. Буре займет место покинувшего организацию Владислава Третьяка.

В марте этого года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне от 17 декабря 2020 года.
Напомним, согласно этому решению, лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. Таким образом, Третьяк не может быть членом совета IIHF и ее комитетов до 17 декабря 2022 года включительно.
В ФХР тогда пояснили, что федерация всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций и не хочет подвергать давлению своих партнеров из IIHF.

Третьяк, комментируя свой выход из совета, подчеркнул, что сделал это добровольно, однако отметил, что коллеги в IIHF убеждены, что вердикт CAS и WADA неправильный, но оспаривать его никто не будет.

Кстати, распространенной является легенда, что Павел Буре родился в Минске. Вот что на это отвечал сам хоккеист.

— У меня все — из Москвы. Это просто потом дедушка работал главным инженером на разных производствах, и его отправляли в различные города СССР поднимать заводы. Когда он уходил на пенсию — работал в Минске, привык жить там и не захотел возвращаться в Москву. Ба ушка в белорусской столице преподавала русский язык.
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