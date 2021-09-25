







Гончаров заявил, что полностью уходит из совета, поэтому не баллотируется на переизбрание в исполнительный орган ИИХФ.





Ранее стало известно, что француз Люк Тардиф станет новым президентом Международной федерации хоккея.





Напомним, голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. За победившего Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Рене Фазель покинул пост главы, на котором он находился с 1994 года.



