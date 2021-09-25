







- Начну с того, что белорусский футбол в этой ситуации стал явным заложником политических игр. В ­УЕФА это понимают, на нас не давят и входят в положение. Однако процедура принятия решений в сложившейся обстановке такова, что о месте проведения поединков должны договориться между собой две соперничающие стороны. Если согласия достичь не удается, в дело вмешивается ­УЕФА. Взвесив все за и против, союз выносит свой вердикт, — цитирует Вергейчика "СБ".





Напомним, что из-за запрета полетов футбольные команды просто не могут добраться до Минска. И никто не вынуждал белорусское руководство принудительно садить самолет с блогером Романом Протасевичем.