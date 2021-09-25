Француз Люк Тардиф избран новым президентом ИИХФ
Француз Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея.
В последнем туре голосования он обошел немца Франца Райндля. Тардиф получил 67 голосов (63.21%), Райндля поддержали 39 человек (36.79%).
Выборы прошли в рамках полугодового конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге. Белорусский кандидат Сергей Гончаров выбыл во втором туре.
Тардиф на посту президента ИИХФ сменит Рене Фазела, который руководил мировым хоккеем с 1994 года.
Белорус Сергей Гончаров выбыл из голосования в третьем раунде. За него отдали голоса 20 человек — 19,05%.
12:41 25/09/2021
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