В последнем туре голосования он обошел немца Франца Райндля. Тардиф получил 67 голосов (63.21%), Райндля поддержали 39 человек (36.79%).





Выборы прошли в рамках полугодового конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге. Белорусский кандидат Сергей Гончаров выбыл во втором туре.





Тардиф на посту президента ИИХФ сменит Рене Фазела, который руководил мировым хоккеем с 1994 года.





Белорус Сергей Гончаров выбыл из голосования в третьем раунде. За него отдали голоса 20 человек — 19,05%.



