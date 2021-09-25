+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко в СИЗО КГБ: И о хоккее

Адвокат Илья Салей рассказал блогеру Никите Мелкозерову о встрече в СИЗО с Александром Лукашенко.



– Ты говорил, что Лукашенко в СИЗО с каждым поговорил. О чем вы говорили?

– У меня сложилось впечатление, что у него нет ничего личного по отношению ко мне, то есть к Виктору Дмитриевичу [Бабарико] или к Сергею Тихановскому у него есть личное, мол, куда вы, ребята. А ко мне личного этого я не почувствовал. Это был такой вопрос: «Ну, а ты что?». Я говорю: «Я делаю свою работу честно. Я адвокат». Ну, и из-за того, что у меня достаточно громкая фамилия в хоккейном мире, он обратил на это внимание: [вспомнил] про Руслана [Салея], про легенду нашего хоккея.

– То есть он в СИЗО умудрился с тобой про хоккей поговорить?

– Да, да. Про хоккей. Ну, то есть это было с каждым буквально по несколько предложений.

– Общение с Лукашенко сколько заняло?


– Около 5 часов. Я не могу сказать, что это был диалог, это был, скорее, обмен мнений. И в большей степени, конечно, говорил Александр Лукашенко. То есть Александр Лукашенко нас спросил: «Что вы хотите? В чем ваша цель?» Виктор Дмитриевич [Бабарико] как лидер абсолютно доступно, насколько это было возможно в тот момент, сказал: «Мы хотим экономических преобразований, мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы было верховенство закона». То есть стандартные желания любого нормального человека и фактически предвыборная программа Виктора Дмитриевича.



Нас выслушал. Александр Григорьевич это записывал, пока Виктор Дмитриевич выступал. Но он потом сказал, что он просто с этим не согласен. И я уверен, что он абсолютно искренне с этим не согласен, у него другой взгляд на вещи, он не верит в абсолютно рыночную экономику, с его точки зрения, он все это видел в середины 90-х, и это все провалилось, и ему приходилось вытягивать эту экономику в тот момент, поэтому большую часть времени мы скорее слушали, чем говорили, – рассказал Салей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]