Лукашенко в СИЗО КГБ: И о хоккее









– Ты говорил, что Лукашенко в СИЗО с каждым поговорил. О чем вы говорили?





– У меня сложилось впечатление, что у него нет ничего личного по отношению ко мне, то есть к Виктору Дмитриевичу [Бабарико] или к Сергею Тихановскому у него есть личное, мол, куда вы, ребята. А ко мне личного этого я не почувствовал. Это был такой вопрос: «Ну, а ты что?». Я говорю: «Я делаю свою работу честно. Я адвокат». Ну, и из-за того, что у меня достаточно громкая фамилия в хоккейном мире, он обратил на это внимание: [вспомнил] про Руслана [Салея], про легенду нашего хоккея.





– То есть он в СИЗО умудрился с тобой про хоккей поговорить?





– Да, да. Про хоккей. Ну, то есть это было с каждым буквально по несколько предложений.





– Общение с Лукашенко сколько заняло?









– Около 5 часов. Я не могу сказать, что это был диалог, это был, скорее, обмен мнений. И в большей степени, конечно, говорил Александр Лукашенко. То есть Александр Лукашенко нас спросил: «Что вы хотите? В чем ваша цель?» Виктор Дмитриевич [Бабарико] как лидер абсолютно доступно, насколько это было возможно в тот момент, сказал: «Мы хотим экономических преобразований, мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы было верховенство закона». То есть стандартные желания любого нормального человека и фактически предвыборная программа Виктора Дмитриевича.



