"Правило пяти замен? Это было очень важное нововведение. Я говорю об этом уже давно. Особенно сейчас, когда мы играем каждые три дня. Ведь дело не в количестве минут, которые футболисты проводят на поле, а в качестве, которое они показывают".





Это побудило Пиоли подумать о еще нескольких инновациях, которые, по его мнению, улучшат футбол.





"Будь моя воля, я бы останавливал время, при выходе мяча из игры и добавил бы возможность тайм-аутов", — как передает "Чемпионат", сказал Пиоли, вероятно, в ответ на то, что в матче 4-го тура с "Ювентусом" (1:1), мяч был в игре только 48 из 95 минут.





"Если же мы хотим видеть больше атакующего футбола в современной игре, введите правило, согласно которому вы не можете возвращаться на свою половину поля после того, как пересекли среднюю линию", — добавил Пиоли.