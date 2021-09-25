Таким образом, Карасев может сыграть за "желто-синих" уже в завтрашнем поединке с "Рухом". Напомним, предыдущий матч с "Шахтером" Павел пропускал из-за перебора желтых карточек.





Напомним, летом 2020 года Карасев должен был перейти из "Тамбова" в "Шахтер" и даже подписал контракт с клубом. Но в итоге он остался в "Тамбове" и позже перешел в БАТЭ. "Шахтер" обратился в суд с требованием компенсации. В итоге клуб выиграл дело, а Карасев подал апелляцию. Но в ходе рассмотрения ФИФА принял решение еще и дисквалифицировать игрока. Срок дисквалификации можно было сократить, выплатив штраф. Во время дисквалификации игрок не имел права участвовать в официальных соревнованиях.



