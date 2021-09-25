Думается, в первых словах не лишним будет еще раз перечислить кандидатов на мировой хоккейный трон. В НХЛ на этих словах имеют право ухмыльнутся, но по крайней мере де-юре это так. Претендентов сразу пятеро, что здорово диссонирует с предыдущими выборами в 2016-м, на которых Фазел был переизбран на очередной срок на безальтернативной основе. Нынешних соискателей хоккейного скипетра расставим в порядке убывания возраста: 68-летний уроженец Канады но уже больше сорока лет как француз Люк Тардиф, без двух месяцев 67-летний немец Франц Рейндль, 56-летний (в декабре стукнет 57) чех Петр Бржиза, 55-летний датчанин Хенрик Бах Нильсен, и наконец готовящийся справить 30 сентября 38-летие наш Сергей Гончаров — эдакий белорусский вундеркинд в сей почтенной компании.





Здесь сочту за необходимость чуть отступить от темы питерского отчетно-выборного конгресса ИИХФ. На момент написания материала как-то не успел пропылесосить отзывы на новости, касающиеся выдвижения Гончарова на хоккейный президентский пост. Но почти уверен, что в них не преминули позубоскалить насчет конфуза зампреда ФХБ пару лет назад в одном из минских клубов. Зубоскалам — внимание, вопрос: в вашей жизни не случались ситуации, о которых бы хотелось быстрее забыть? Если не сразу, то уж точно на следующее утро? Что — точно нет? Поздравляю, подавайте документы на свою канонизацию, у вас все шансы.





Остальным: ну ведь было же, было?.. Ну вот, предлагаю забыть. И свое, и чужое.





Далее — только о завтрашн м санкт-петербургском плебисците.





Один из российских коллег недавно оценил шансы Гончарова на выигрыш президентских выборов в 5 процентов — не более. По-моему, явный недобор. Уже потому, что Гончарову не впервой выступать «киндер-сюрпризом» в управленческих верхах ИИХФ. Когда пятью годами ранее он прошел отбор в Совет Международной федерации хоккея, многие были в шоке. Как от молодости неофита в одном из высших органов федерации, так и от того, что он на этой дорожке по ходу обскакал нескольких матерых авторитетов, вроде шведа Петера Форсберга. Так что моя ставка — минимум 20 процентов голосов. Это уж вынь да положь. Что-то подсказывает, что «пятипроцентными» скорее рискуют стать Тардиф и Рейндль. Ну, немец, возможно, наберет больше: по моим сведениям за него по какой-то причине намерены «топить» даже русские. Да-да, именно за него, а не за Гончарова, как вроде бы подсказывает логика. С чего бы — им виднее, а может и донесения разведки ошибочны.





Почему самых опытных соискателей дерзнул определить в аутсайдеры? Так именно ввиду их опытности, отдающей чрезмерностью. Все-таки и мсье, и герр на всех парах несутся разменять восьмой десяток. А верхушка ИИХФ в последние годы и так местами все больше напоминала брежневское Политбюро под занавес правления «дорогого Леонида Ильича». При сем практика последних десятилетий такова, что главу международной хоккейной федерации негласно принято выбирать не на один-два срока. Судите сами: предшественник Фазела немец Гюнтер Сабетцки правил ледовым балом без году 20 лет, улыбчивый швейцарец, как все помнят — вовсе более четверти века. Представить себе ныне бодрых 65+-летних соискателей столь же энергичными хотя бы лет через 12 (три президентских срока)… Нет, можно, конечно — Джо Байден не даст соврать. Но сложновато. Таким образом наибольшие шансы на избрание я бы отдал чеху и датчанину. Вступившим в гонку плюс-минус в том возрасте, в котором ее в 1994-м выиграл Фазел, оставляющий по итогам своего царствования в основном добрую память. Но и Гончарову я бы не отказывал в шансах. Находить сторонников и заручаться поддержкой он безусловно умеет.





За подтверждением последних слов далеко ходить не надо: при его непосредственном и активном участии Беларусь выиграла две кандидатские гонки за право проведения главных чемпионатов мира — в 2014-м и 2021-м. И в том, что во втором случае Минск так и не увидел мундиаля, понятно, ни грамма не его косяк. Договариваться и убеждать он умеет. Да, в высших менеджерских кругах этим умением обладают в той или иной мере все — обязаны обладать. Но в том-то и дело, что "в той или иной" — Гончаров знает, где нужно поднажать успешнее визави. Не верите — спросите у финнов, пребывавших в легком ступоре от проигрыша на тоненького Минске и Риге в борьбе за право проведения ЧМ-2021.





Коммуникабельность и организационный талант белорусского "молодого да раннего" скоро стала настолько очевидной, что это стал подчеркивать даже покидающий пост президент. Довелось услышать историю, что у Фазела как-то поинтересовался представитель одной из национальных хоккейных федераций, ввязавшейся в кандидатскую гонку за право проведения какого-то престижного турнира. Мол, поделитесь формулой успеха кампании. Рене в ответ перевел стрелки на Гончарова: "Лучше спросите у Сергея, он в этом здорово поднаторел".





В том числе и в том, как склонить на свою сторону немалую когорту представителей стран «второго-третьего хоккейного мира». Здесь никого не хочу обидеть — ранжир исключительно по позициям стран в рейтинге ИИХФ. Меж тем на выборах на средние и высшие управленческие посты в федерации голоса условных Хорватии или Китая ничуть не тише условных же Канады или Швеции. И этим ресурсом Гончаров овладел давно и прочно, что не исключает симпатий к его персоне со стороны сильных хоккейного мира сего.





Собственно, уже озвученный Гончаровым проект расширения чемпионатов мира в элите с 16 до 24 команд — явно ход из той же оперы, способный принести ему пару-другую десятков "лишних" голосов. Плюсы и минусы такой реформы — отдельный вопрос. Но то, что это явно заставило навострить ушки представителей целого ряда стран с правом голоса — безусловно. Всерьез ли Гончаров рассчитывает на высший хоккейный пост "здесь и сейчас"? Мей би йес, мэй би ноу. Но то, что это как минимум неплохой пробный шар с прицелом на будущее — безусловно. Ведь в золотой для потенциального президента возраст, в котором пребывают нынче Бржиза и Нильсен, он войдет аккурат после 4-5 президентских сроков чеха или датчанина, выглядящих в нынешней гонке фаворитами.





Будь избирательная система ИИХФ более логичной (на мой взгляд), я бы даже был почти уверен, что самое малое вице-президентский пост светит нынче Сергею Владимировичу как звезда пионеру. Едва ли новый шеф ИИХФ, кто бы им ни стал, откажется от такого молодого, но уже зарекомендовавшего себя зама. Но тут есть закавыка: против логики (опять же как вижу ее я) "биг босс" федерации не избирает себе ближайшее окружение. И даже не рекомендует кандидатов на утверждение конгресса — только те же всеобщие выборы. Впрочем, вот на вице-президентских зампред ФХБ как раз может претендовать уже не на роль темной лошадки, а конкретно на фаворитский статус. Как минимум "одного из".





Кстати — об избирательной системе на выборах ИИХФ, кто не в курсе. Победитель должен набрать классические "50 процентов плюс один" голос. Получится у кого-то сделать это с ходу — прекрасно. Нет — при нынешнем числе кандидатов дело может растянуться вплоть до четырех туров, при котором в следующий проходят все, кроме худшего по результатам предыдущего.





Еще один важный вопрос — а что, собственно, даст Беларуси вероятное повышение Гончарова если не до высшего поста в ИИХФ, то хотя бы до "вице-"? Сразу остужу, возможно, чей-то излишний энтузиазм. Если кто-то считает, что избрание представителя ФХБ на высокий пост немедля решит все международные проблемы белорусского хоккея — сразу нет. По нескольким причинам: во-первых, глава ИИХФ — не самодержец, как бы это ни было трудно кому-то осознать. Во-вторых, все свои проблемы официальный Минск сгенерировал себе сам, ему же в основном и разгребать, если к этому имеется воля.





Равно как и представлять нашего кандидата как промосковского, по-моему, совершенно ошибочно. Родился и абсолютно большую часть жизни он провел (и продолжает) в Германии. Да, в профессиональной деятельности с ФХР пересекался, но куда менее глобально, чем позже с ФХБ. Говорит по-русски? Так он вообще, насколько знаю, в той или иной степени владеет всеми официальными языками ИИХФ. Немецким по понятной причине — как родным, английским — аналогично. Вроде, с испанским и французским тоже не на «вы». Понятно, что и Минску, и Москве повышение Гончарова не помешает. Но и от чрезмерных чаяний я бы предостерег. Уверен в одном: этот парень реально способен принести пользу мировому хоккею. Собственно, наверняка так или иначе и принесет, как бы ни закончились субботние выборы.









От редакции БП: Это мнение автора. Но он забыл упомянуть о политическом андеграунде этой кандидатуры. "Белорусский хоккей рано поддержка диктатуры и беспредела". Вот так выглядит ситуация для мирового сообщества. Отсюда и шансы Гончарова....



