



Европейская ассоциация клубов (ECA) выступила с заявлением по поводу инициативы ФИФА изменить международный календарь матчей и проводить чемпионаты мира каждые два года.





«ECA с серьезной озабоченностью и тревогой следит за тем, как ФИФА активно запускает PR-кампании, направленные на то, чтобы провести реформы международного календаря и, в частности, проводить чемпионат мира раз в два года.





Помимо явного отсутствия настоящих (или хоть каких-то) консультаций, предложения ФИФА приведут к разрушительному воздействию на клубный футбол как в национальных соревнованиях, так и в международных. Кроме того, эти предложения поставят под угрозу здоровье и благополучие игроков. Упадет значимость клубных и международных турниров.





ECA недвусмысленно заявляет, что любые решения, касающиеся будущего международного календаря, могут приниматься только с согласия футбольных клубов, в первую очередь с учетом благополучия игроков — и в соответствии с юридическими обязательствами.





Реформа международного календаря должна быть совместно согласована и сбалансирована в интересах всех, после честных и подробных консультаций, а не просто в интересах ФИФА на фоне ряда PR-кампаний», — говорится в заявлении ECA.





Идею проводить чемпионаты мира каждые два года выдвинул директор ФИФА по глобальному футбольному развитию Арсен Венгер. Также экс-тренер Ар енала предлагает проводить отборочные турниры в одно-два окна для матчей сборных.





30 сентября ФИФА должна провести онлайн-саммит при участии всех ассоциаций-членов с целью обсуждения возможной реформы проведения чемпионатов мира, а также изменений в футбольном календаре, начиная с 2024 года.





Для того чтобы реформа вступила в силу, за нее должны проголосовать представители 211 национальных футбольных федераций на конгрессе ФИФА.





Следующий чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре. Действующий чемпион мира — сборная Франции.