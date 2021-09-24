ЕСА сразу после УЕФА выступила со своей позицией касательно проведения чемпионата мира раз в два года
Ассоциация также не поддерживает инициативу
Европейская ассоциация клубов (ECA) выступила с заявлением по поводу инициативы ФИФА изменить международный календарь матчей и проводить чемпионаты мира каждые два года.
«ECA с серьезной озабоченностью и тревогой следит за тем, как ФИФА активно запускает PR-кампании, направленные на то, чтобы провести реформы международного календаря и, в частности, проводить чемпионат мира раз в два года.
Помимо явного отсутствия настоящих (или хоть каких-то) консультаций, предложения ФИФА приведут к разрушительному воздействию на клубный футбол как в национальных соревнованиях, так и в международных. Кроме того, эти предложения поставят под угрозу здоровье и благополучие игроков. Упадет значимость клубных и международных турниров.
ECA недвусмысленно заявляет, что любые решения, касающиеся будущего международного календаря, могут приниматься только с согласия футбольных клубов, в первую очередь с учетом благополучия игроков — и в соответствии с юридическими обязательствами.
Реформа международного календаря должна быть совместно согласована и сбалансирована в интересах всех, после честных и подробных консультаций, а не просто в интересах ФИФА на фоне ряда PR-кампаний», — говорится в заявлении ECA.
Идею проводить чемпионаты мира каждые два года выдвинул директор ФИФА по глобальному футбольному развитию Арсен Венгер. Также экс-тренер Ар енала предлагает проводить отборочные турниры в одно-два окна для матчей сборных.
30 сентября ФИФА должна провести онлайн-саммит при участии всех ассоциаций-членов с целью обсуждения возможной реформы проведения чемпионатов мира, а также изменений в футбольном календаре, начиная с 2024 года.
Для того чтобы реформа вступила в силу, за нее должны проголосовать представители 211 национальных футбольных федераций на конгрессе ФИФА.
Следующий чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре. Действующий чемпион мира — сборная Франции.
19:44 24/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение