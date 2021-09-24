







"По итогам рассмотрения ходатайства, которое было поддержано в том числе главным тренером национальной сборной Беларуси Георгием Кондратьевым, главным тренером молодежной сборной Беларуси Сергеем Ясинским, экс-главным тренером национальной сборной Беларуси Анатолием Байдачным, главным тренером ФК БАТЭ Виталием Жуковским, главным тренером ФК "Ислочь" Артемом Радьковым, главным тренером ФК "Витебск" Евгением Чернухиным, главным тренером ФК "Шахтер" Алексеем Багой, главным тренером ФК "Слуцк" Александром Бразевичем, главным тренером ФК "Славия-Мозырь" Михаилом Мартиновичем, главным тренером ФК "Гомель" Иваном Биончиком и экс-главным тренером ФК БАТЭ и ФК "Рух" Кириллом Альшевским.





Комитетом контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации "Белорусская федерация футбола", с учетом отбытия более половины срока дисквалификации, было вынесено решение о применении отсрочки исполнения дисциплинарного наказания на 2 года.





Отметим, что данное решение касается только матчей и соревнований, проводимых под эгидой АБФФ, и не распространяется на международные матчи. Данное ограничение может быть снято только после соответствующего решения дисциплинарного комитета ФИФА", — говорится в сообщении официального сайта БФФ.







