"Сначала оперативники вышли на 48-летнего фитнес-тренера из Лунинца: он нес домой коробку с 500 таблетками. Эксперты обнаружили в препаратах запрещенное сильнодействующее вещество – метандиенон. Более 200 похожих драже хранилось в жилище мужчины", - говорится в сообщении.





По информации УНиПТЛ УВД Брестчины, посылки с таблетками, которые представляют серьезную угрозу жизни и здоровью человека, приходили из Минска.





"Поставщиком оказался коллега задержанного – 34-летний тренер крупного фитнес-центра", - уточнили в ведомстве.





Следователи дали правовую оценку действиям инструкторов и возбудили уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Установлено, что фигуранты распространяли запрещенные вещества по Беларуси.