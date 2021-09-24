+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фитнес-тренеров из Лунинца и Минска задержали за распространение стероидов

Распространителей стероидов задержал наркоконтроль, изъято более 700 таблеток, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в пятницу.

"Сначала оперативники вышли на 48-летнего фитнес-тренера из Лунинца: он нес домой коробку с 500 таблетками. Эксперты обнаружили в препаратах запрещенное сильнодействующее вещество – метандиенон. Более 200 похожих драже хранилось в жилище мужчины", - говорится в сообщении.

По информации УНиПТЛ УВД Брестчины, посылки с таблетками, которые представляют серьезную угрозу жизни и здоровью человека, приходили из Минска.

"Поставщиком оказался коллега задержанного – 34-летний тренер крупного фитнес-центра", - уточнили в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку действиям инструкторов и возбудили уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Установлено, что фигуранты распространяли запрещенные вещества по Беларуси.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]