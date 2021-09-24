Фитнес-тренеров из Лунинца и Минска задержали за распространение стероидов
Распространителей стероидов задержал наркоконтроль, изъято более 700 таблеток, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в пятницу.
"Сначала оперативники вышли на 48-летнего фитнес-тренера из Лунинца: он нес домой коробку с 500 таблетками. Эксперты обнаружили в препаратах запрещенное сильнодействующее вещество – метандиенон. Более 200 похожих драже хранилось в жилище мужчины", - говорится в сообщении.
По информации УНиПТЛ УВД Брестчины, посылки с таблетками, которые представляют серьезную угрозу жизни и здоровью человека, приходили из Минска.
"Поставщиком оказался коллега задержанного – 34-летний тренер крупного фитнес-центра", - уточнили в ведомстве.
Следователи дали правовую оценку действиям инструкторов и возбудили уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Установлено, что фигуранты распространяли запрещенные вещества по Беларуси.
18:10 24/09/2021
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