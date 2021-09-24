Цифры на весах Усика показали ровно 100,3 килограммов. Отметим, что для украинца это рекордный вес.





Джошуа оказался, как и ожидалось, габаритнее: весы под ним продемонстрировали 108,6 килограммов.





Также боксеры повторно посмотрели друг другу в глаза.