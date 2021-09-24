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Усик-Джошуа: боксеры прошли процедуру взвешивания и во второй раз провели дуэль взглядов

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

Цифры на весах Усика показали ровно 100,3 килограммов. Отметим, что для украинца это рекордный вес. 

Джошуа оказался, как и ожидалось, габаритнее: весы под ним продемонстрировали 108,6 килограммов.

Также боксеры повторно посмотрели друг другу в глаза.
Источник: unian.net
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