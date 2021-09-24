Пресс-служба Динамо-Брест — Милевскому: «После завершения карьеры всегда рады видеть на Брестском»
Пресс-служба брестского Динамо обратилась к бывшему нападающему клуба Артему Милевскому, который накануне объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Чемпионство, Кубок Беларуси, три Суперкубка, 104 матча, 20 голов и 32 передачи. Вклад Артема Милевского в успехи Динамо-Брест огромен. Его вклад в брестский футбол за пределами поля, который нельзя измерить цифрами статистики, не менее огромен.
Спасибо за все, Артем Владимирович. После завершения карьеры всегда рады видеть на Брестском», — говорится в сообщении пресс-службы Динамо.
Последним клубом Милевского стал Минай, в составе которого форвард провел 10 матчей, однако результативными действиями не отметился.
в прошлом сезоне Милевский сыграл 27 игр в чемпионате Беларуси за брестское Динамо, в которых забил шесть голов и трижды ассистировал партнерам.
В составе брестского Динамо украинец выиграл чемпионат Беларуси сезона-2019, а также завоевал Кубок страны (2018) и Суперкубок (2018, 2019, 2020).
15:26 24/09/2021
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