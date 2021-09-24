КДК и по этическим вопросам АБФФ, с учетом отбытия более половины срока дисквалификации, было вынесено решение о применении отсрочки исполнения дисциплинарного наказания на 2 года.





Как передает пресс-служба АБФФ, данное решение касается только матчей и соревнований, проводимых под эгидой АБФФ, и не распространяется на международные матчи. Данное ограничение может быть снято только после соответствующего решения дисциплинарного комитета ФИФА.





Напомним, Волков был дисквалифицирован за участие в договорном матче в период выступлений за Нафтан. Защитник должен был возможность вернуться в футбол только 5 августа 2022 года.







