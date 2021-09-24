«Это полное безумие и ошибка. Это во всех смыслах нарушение экосистемы футбола. Большинство футбольных фанатов хотят, чтобы чемпионат мира проводился каждые четыре года. Мировым футболом управляют большие клубы, но мы не должны идти этим путем. Это неправильно», — сказал Тебас во время видеоконференции, передает « РБК Спорт ».





Тебас не считает, что изменение формата проведения чемпионата мира является правильным способом увеличения доходов, а также отметил, что многие лиги выступили против реформы мирового первенства.





По мнению президента Ла Лиги, футбольное сообщество не должно пытаться организоваться турниры, в котором «участвуют только 10% игроков, а остальные 90% футболистов с их семьями и клубами остаются без внимания».





В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена изучить вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Это предложение было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии на конгрессе ФИФА, его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.





В предложении утверждалось, что проведение турнира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность.





С критикой предложения ФИФА публично выступил глава УЕФА Александер Чеферин. Он заявил, что европейские ассоциации станут бойкотировать турнир, если он будет проходить каждые два года.