По данным источника, 16 команд разделят призовой фонд суммой 16 миллионов евро. В 2017 года в Нидерландах сумма призовых составила 8 миллионов евро.





Чемпионат Европы по футболу среди женщин проводится раз в четыре года. В 2017 году победителем стала сборная Нидерландов, пишет football.by



