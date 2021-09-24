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УЕФА в два раза увеличил призовой фонд женского чемпионата Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила, что исполнительный комитет организации одобрил увеличение призового фонда женского чемпионата Европы. Турнир пройдет в 2022 году в Англии.

По данным источника, 16 команд разделят призовой фонд суммой 16 миллионов евро. В 2017 года в Нидерландах сумма призовых составила 8 миллионов евро.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин проводится раз в четыре года. В 2017 году победителем стала сборная Нидерландов, пишет football.by
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