Группа начала восхождение, когда резко ухудшились погодные условия. Спасатели сообщают о пяти погибших.

В России при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли пять человек. Спасти удалось 14 альпинистов. Об этом сообщает Интерфакс.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - сообщили в пресс-службе МЧС России.





Состояние восьми госпитализированных врачи оценивают как средней тяжести.

Отмечается, что в группе были альпинисты из разных российских городов.

Ранее сообщалось о трех погибших.

В МЧС добавили, что в 2:45 поисково-спасательная операция на Эльбрусе была завершена.В спасательной операции участвовали 70 человек, было привлечено 16 единиц техники.





Напомним, накануне 23 сентября группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5,4 тысячи метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.



