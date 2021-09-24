



"Совершенно точно невозможно посчитать количество времени, которое я провел в России. Могу сказать, что впервые я побывал [в СССР] в 1981 году в Минске, потом в Москве. Насчет того, чтобы принять российское гражданство, почему нет. В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос", — цитирует Фазела "Чемпионат".





Выборы нового президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.



