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Рене Фазел о возможности принятия российского гражданства: Почему нет? Но нужно выучить русский язык

Уходящий президент ИИХФ Рене Фазел прокомментировал возможность принятия российского гражданства.


"Совершенно точно невозможно посчитать количество времени, которое я провел в России. Могу сказать, что впервые я побывал [в СССР] в 1981 году в Минске, потом в Москве. Насчет того, чтобы принять российское гражданство, почему нет. В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос", — цитирует Фазела "Чемпионат".

Выборы нового президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.
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