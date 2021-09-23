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"Когда будут тянуть тебя в ночной клуб — отказывайся, думай только о футболе". Артем Милевский написал письмо 15-летнему себе

Бывший форвард брестского "Динамо" Артем Милевский, который принял решение завершить карьеру, написал письмо 15-летнему себе.

"Когда будут тянуть тебя в ночной клуб — отказывайся, думай только о футболе". Артем Милевский написал письмо 15-летнему себе
"Артем, пишу тебе из 21 года. Впереди тебя ждет большая, яркая и очень сложная карьера. Ты забьешь в ворота "Барселоны" и "Реала", тебя будут хотеть купить клубы Европы, на чемпионате мира ты не зассышь и пробьешь по воротах. В Киеве тебя будут очень любить: болельщики боготворить, руководство хорошо платить, но не отпускать. А еще тебя будут любить киевские девушки, но я немного о другом.

Первым твоим тренером в Украине будет Павел Александрович Яковенко. Терпи его тренировки, не сбегай с базы, внимательно слушай, ведь именно он выведет тебя на уровень, когда на одном из турниров ты сыграешь круче, чем лучший футболист в истории футбола. Кстати, когда сделаешь это фото (с Криштиану Роналду — прим.), обменяйся с ним номерами — этот контакт тебе еще понадобится в будущем. Рядом с тобой в Киеве будет настоящий кент — Саня Алиев. Родом он из Хабаровска, но стал украинцем. Постарайся донести ему, чтобы он подольше поиграл в футбол, именно как профи.

Когда старшие ребята будут тянуть тебя в ночной клуб, отказывайся, езжай домой, высыпайся и думай только о футболе. Как бы сложно не было отказать в такой ситуации, ночная жизнь к тебе придет после завершения карьеры. Многие люди захотят с тобой выпить, использовать тебя в своих корыстных целях. Не ведись ни в коем случае! Не разбрасывайся деньгами, не нужно платить за все свое окружение — это мало кто оценит.

Когда будешь покупать автомобиль, обязательно выучи правила дорожного движения и сто раз п думай перед тем, как их нарушать.

Постарайся не ссориться с прессой, ведь они создают твой имидж и с этим придется жить всю жизнь. Слушай братьев Суркисов и уважай их, но не подписывай новый контракт с Динамо до 6 сентября, ведь это закроет тебе путь в большую игру.

Когда "Динамо" возглавит Олег Блохин, даже не вздумай прийти на его презентацию в халате, и относись к нему с максимальным уважением. Что бы он не говорил на эмоциях, умей прощать и извинять. Если все же случится так, что ты переедешь играть в футбол в Беларусь, не бойся, ведь там тебя ждет большой успех.

Мой юный Артем, если все же ты прислушаешься к моему совету, то, я уверен, с твоим талантом ты дойдешь до уровня если не "Реала" и "Барселоны", то "Милана", "Интера" и "Севильи", — написал Милевский, сообщает isport.ua.
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