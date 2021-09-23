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УЕФА увеличил солидарные выплаты для команд, не участвующих в еврокубках

Исполком УЕФА утвердил новую модель солидарных выплат для клубов, которые не участвуют в еврокубках в цикле с 2021 по 2024 год.


 
Увеличивается доля выплат для всех ассоциаций, которые не входят в первую пятерку рейтинга (Англия, Испания, Германия, Италия и Франция). Сокращается разрыва между ассоциациями с клубами и без клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов.

Солидарные выплаты клубам, не участвующим в турнирах УЕФА, в размере 4 процентов (140 миллионов евро при прогнозируемом общем доходе в 3,5 миллиард евро) будут дополнены 30% доходов от клубных турниров УЕФА от суммы свыше 3,5 млрд евро при условии максимального порога в 35 млн евро.

В результате общая доля доходов для клубов, не участвующих в еврокубках, составит 175 млн евро против 130 миллионов в период с 2018 по 2021 год. Доля выплат для клубов из чемпионатов, не входящих в первую пятерку, увеличится до 132,5 млн евро, что примерно на 50 млн больше, чем при предыдущей схеме.
Football.by
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