



Увеличивается доля выплат для всех ассоциаций, которые не входят в первую пятерку рейтинга (Англия, Испания, Германия, Италия и Франция). Сокращается разрыва между ассоциациями с клубами и без клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов.





Солидарные выплаты клубам, не участвующим в турнирах УЕФА, в размере 4 процентов (140 миллионов евро при прогнозируемом общем доходе в 3,5 миллиард евро) будут дополнены 30% доходов от клубных турниров УЕФА от суммы свыше 3,5 млрд евро при условии максимального порога в 35 млн евро.





В результате общая доля доходов для клубов, не участвующих в еврокубках, составит 175 млн евро против 130 миллионов в период с 2018 по 2021 год. Доля выплат для клубов из чемпионатов, не входящих в первую пятерку, увеличится до 132,5 млн евро, что примерно на 50 млн больше, чем при предыдущей схеме.