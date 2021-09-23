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Виктор Гончаренко дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес судей во время матча против "Ахмата"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко на три матча, сообщает официальный сайт РФС.




Белорусский специалист получил наказание за использование нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против "Ахмата" (2:0). При этом, согласно решению КДК, 2 матча являются реальным наказанием, а 1 матч — условной санкцией. Для Гончаренко установлен испытательный срок на 2 года с момента принятия решения. Также тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей.

В матче с "Ахматом" Гончаренко был удален с поля главным арбитром встречи Иваном Сиденковым. Позднее сообщалось, что причиной удаления стали "преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений".
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