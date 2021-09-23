











Белорусский специалист получил наказание за использование нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против "Ахмата" (2:0). При этом, согласно решению КДК, 2 матча являются реальным наказанием, а 1 матч — условной санкцией. Для Гончаренко установлен испытательный срок на 2 года с момента принятия решения. Также тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей.





В матче с "Ахматом" Гончаренко был удален с поля главным арбитром встречи Иваном Сиденковым. Позднее сообщалось, что причиной удаления стали "преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений".



