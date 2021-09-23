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60-летний вице-президент Суринама подозревается в подкупе соперников

КОНКАКАФ проведет расследование в отношении вице-президента Суринама Ронни Брюнсвийка.

Появилось видео, на котором президент клуба "Интер" (Суринам) раздаёт деньги игрокам соперника в раздевалке после матча.

"Мы крайне обеспокоены содержанием видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, она поднимает вопросы о честности матча. Дело передаётся в дисциплинарный комитет КОНКАКАФ, который начнет официальное расследование, и по завершении этого процесса будет предоставлена дополнительная информация", — говорится в сообщении организации.

Напомним, в стартовом составе "Интера" (Суринам) в матче Лиги КОНКАКАФ с "Олимпией" (Гондурас) (0:6) вышел и отыграл 54 минуты вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк. 60-летний политик является президентом клуба, сообщает Marca. Кроме того, его имя носит домашний стадион "Интера". Он стал самым старым футболистом, который вышел на поле в Лиге КОНКАКАФ, пишет Прессбол.
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