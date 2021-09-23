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Милевский объявил о завершении карьеры футболиста

Артем Милевский объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Милевский объявил о завершении карьеры футболиста
Фото Football.ua
Об этом он сообщил на своем Youtube-канале.

"Мастера, всем привет. Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: "Хватит!", - заявил Милеский.

Отметим, что последним клубом Милевского стал украинский "Минай", за который нападающий провел 10 матчей, но ни разу не забив гол.

В первую очередь форвард известен по выступлениям за киевское "Динамо", в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативных передач в 241 матче.

Также выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерскую "Кишварду" и "Динамо" Брест из Беларуси.

Милевский - белорус. Но в свое время принял украинское гражданство. 

За сборную Украины Милевский провел 50 матчей и забил восемь голов. В составе национальной команды Украины он играл на чемпионате мира-2006 и Евро-2012.
"Белорусский партизан"
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