Итальянский футбольный тренер Андреа Пирло - Sputnik Беларусь,

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В списке претендентов на пост главного тренера "Барселоны" сразу несколько кандидатов, но президент клуба хочет видеть у руля итальянца.

. Итальянский специалист Андреа Пирло может возглавить каталонскую "Барселону", пишет на своей странице в Twitter журналист Жерар Ромеро.





Дела у "сине-гранатовых" под руководством голландца Рональду Кумана идут не очень: в чемпионате Испании команда занимает седьмое место с 8 очками, в Лиге чемпионов – разгромное поражение от "Баварии" на старте группового раунда (0:3).





По информации источника, руководство "Барселоны" рассматривает варианты замены Кумана. В списке потенциальных претендентов пять-шесть имен, в том числе бывший игрок "сине-гранатовых" Хави, экс-тренер итальянских "Интера" и "Ювентуса" Антонио Конте. При этом президент клуба Жоан Лапорта отдает предпочтение Пирло.





Напомним, итальянец по окончании сезона-2020/21 покинул пост главного тренера "Ювентуса" после года работы.

Ранее Куман заявлял, что не переживает за свое будущее в испанском клубе.



