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Тяжелый форвард минских Цмокаў Владимир Веремеенко объявил о приостановке игровой карьеры на год.





Опытный баскетболист будет восстанавливаться от травмы колена.





В 14 матчах Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне Владимир набирал в среднем 7 очков.





Цмокі-Мінск сегодня стартуют в новом сезоне турнира домашним матчем с московским ЦСКА.