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Владимир Веремеенко пропустит предстоящий сезон

Баскетболист восстанавливается после травмы колена

Фото из соцсетей

Тяжелый форвард минских Цмокаў Владимир Веремеенко объявил о приостановке игровой карьеры на год.

Опытный баскетболист будет восстанавливаться от травмы колена.

В 14 матчах Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне Владимир набирал в среднем 7 очков.

Цмокі-Мінск сегодня стартуют в новом сезоне турнира домашним матчем с московским ЦСКА.
Sportarena.by
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