Владимир Веремеенко пропустит предстоящий сезон
Баскетболист восстанавливается после травмы колена
Фото из соцсетей
Тяжелый форвард минских Цмокаў Владимир Веремеенко объявил о приостановке игровой карьеры на год.
Опытный баскетболист будет восстанавливаться от травмы колена.
В 14 матчах Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне Владимир набирал в среднем 7 очков.
Цмокі-Мінск сегодня стартуют в новом сезоне турнира домашним матчем с московским ЦСКА.
11:15 23/09/2021
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