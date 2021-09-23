40-летний бывший футболист объявил на своей странице в твиттере, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, пояснив, что принял это решение "из любви к Камеруну и страсти к местному футболу".





"Время на исходе. Ожидание – не вариант. Пора восстановить наш футбол", – заявил Это'О.





Выборы на пост главы федерации футбола Камеруна состоятся 11 декабря.





Самуэль Это'О четыре раза становился лучшим футболистом года в Африке. Также он является лучшим бомбардиром сборной своей страны с 56 голами в 118 матчах.



