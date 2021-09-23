Начало мероприятия – 11.00.





Программой мероприятия на Республиканском полигоне предусмотрены выставка электротранспорта и компонентной базы, выпускаемых отечественными производителями, старт соревнований электромобилей, а также катание на персональном электротранспорте для посетителей и гостей, пишет Интерфакс-Запад.





Планируется, что на выставке научно-технических разработок в области электротранспорта представят свою серийно выпускаемую продукцию и пилотные проекты Минский автомобильный завод, Белкоммунмаш, БЕЛДЖИ, приборостроительный завод "Оптрон", ОАО "Витязь".





Компоненты силовой установки для отечественных электромобилей представят Могилевлифтмаш, завод "Измеритель" и Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, который сегодня является ведущим научно-техническим центром Беларуси в области электротранспорта.





Центр контраварийной подготовки предоставит желающим возможность проверить свои навыки вождения в условиях заноса на тренажерной системе Drift-Car.





Программа:





11.00 - начало работы выставки электротранспорта;





11.30-11.40 - брифинг участников ралли;

11.40 - общее фотографирование;

11.45-11.50 - торжественное открытие ралли;

12.01 - старт ралли (экипажи по графику);





12.00-14.00 - развлекательная программа: проверка навыков экстремального вождения на тренажерной системе Drift-Car; катание на персональном электротранспорте.







