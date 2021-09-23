Первое электроралли "Minsk ELECTRO-2021" пройдет на полигоне НАН под Минском
Старт первому электроралли "Minsk ELECTRO-2021" будет дан в субботу, 25 сентября, на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси (5 км МКАД, дом 23 (внешняя сторона МКАД (М9), съезд у остеклeнного пешеходного моста (напротив микрорайона Ангарская).
Начало мероприятия – 11.00.
Программой мероприятия на Республиканском полигоне предусмотрены выставка электротранспорта и компонентной базы, выпускаемых отечественными производителями, старт соревнований электромобилей, а также катание на персональном электротранспорте для посетителей и гостей, пишет Интерфакс-Запад.
Планируется, что на выставке научно-технических разработок в области электротранспорта представят свою серийно выпускаемую продукцию и пилотные проекты Минский автомобильный завод, Белкоммунмаш, БЕЛДЖИ, приборостроительный завод "Оптрон", ОАО "Витязь".
Компоненты силовой установки для отечественных электромобилей представят Могилевлифтмаш, завод "Измеритель" и Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, который сегодня является ведущим научно-техническим центром Беларуси в области электротранспорта.
Центр контраварийной подготовки предоставит желающим возможность проверить свои навыки вождения в условиях заноса на тренажерной системе Drift-Car.
Программа:
11.00 - начало работы выставки электротранспорта;
11.30-11.40 - брифинг участников ралли;
11.40 - общее фотографирование;
11.45-11.50 - торжественное открытие ралли;
12.01 - старт ралли (экипажи по графику);
12.00-14.00 - развлекательная программа: проверка навыков экстремального вождения на тренажерной системе Drift-Car; катание на персональном электротранспорте.
10:59 23/09/2021
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