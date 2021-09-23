Рейтинг. Кто самый богатый футболист по версии Forbes
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов 2021-го года по версии журнала Forbes.
Португалец в общей сложности заработал $125 млн, из которых $70 млн - зарплата, $55 млн - рекламные контракты. Второе место занял аргентинский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, заработавший $110 млн ($75 млн - зарплата, $35 млн - рекламные контракты).
Далее в рейтинге расположились:
Неймар ($95 млн, $75 млн + $20 млн);
Килиан Мбаппе ($43 млн, $28 млн + $15 млн);
Мохаммед Салах ($41 млн, $25 млн + $16 млн);
Роберт Левандовский ($35 млн, $27 млн + $8 млн);
Андрес Иньеста ($35 млн, $31 млн + $4 млн);
Поль Погба ($34 млн, $27 млн + $7 млн);
Гарет Бэйл ($32 млн, $26 млн + $6 млн);
Эден Азар ($29 млн, $26 млн + $3 млн).
08:03 23/09/2021
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