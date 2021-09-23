Алексей Бага: посвящаю эту победу Анатолию Капскому. Благодаря ему я нахожусь в профессии
Главный тренер "Шахтера" Алексей Бага прокомментировал победу над "Энергетиком"-БГУ (2:0) в матче 16-го тура высшей лиги.
Специалист провел первую встречу в новом клубе, пишет Прессбол.
Ситуация диктовала — выиграть сегодня, набрать три очка. После поражения в Борисове, понятно, был недобор очков, их потеря — сегодня была нужна победа. Понятно, что в этом цейтноте времени, попав вчера только на базу и сегодня весь день разговаривая с ребятами, хотелось чего-то более целостного и большего. Но таковы реалии. Главный итог сегодняшнего вечера — три очка, победа. Даже при наличии каких-то ошибок, старание ребят, их самоотдача и понимание, что мы должны сегодня сделать — за это благодарность. Идем дальше.
По какой причине Дарбо начал матч в запасе?
Решение, которое не носит под собой какого-то подтекста. Во-первых, у него три желтые. Во-вторых, Скавыш, учитывая, что пропустил игру в Борисове, а до этого была пауза сборных, выпал практически на месяц. Может, в каких-то моментах ему не хватило хладнокровия, но сегодня ему тоже надо было сыграть. У нас сейчас до паузы сборных игра с Гродно и минским "Динамо" — надо, чтобы Максим тоже был в тонусе. Опять же, иметь такого футболиста как Дарбо на замене — достаточно приятно для тренера.
Вопрос по поводу угловых. В первом тайме подавали по створу, во втором — от с створа ворот. С чем это связано?
Приятно, что люди не спят на футболе :) Действительно, в первом тайме, хоть и забили после стандарта, подачи не совсем получались. Хотя и больших ребят в штрафной хватало, но они не встречались в штрафной с мячом. Немножко поменяли фланг и подающую ногу. Хотелось большего КПД от стандартных положений.
В начале второго тайма Игорь Стасевич начал играть на позиции "десятки", а Валон Ахмеди "упал" на его фланг.
Так получалось по ситуации. Уже когда провели замену Скавыша — дополнительные 4 минуты, как раз когда Игорь забил — вот тогда он играл действительно десятого номера, а Подстрелов вышел во фланг. А так, Ахмеди и Игорь менялись позициями по ситуации. То есть, это не была какая-то просьба или установка. Так получалось — доигрывали по позиции.
Вопросов нет? Друзья, я бы еще хотел кое-что сказать. Сегодня такой день… Хотя жизнь расставляет свои акценты и приоритеты, я нахожусь в другом городе и другом коллективе — не могу не вспомнить о моем учителе и наставнике… Не буду говорить громких слов, но сегодня я дебютировал в Солигорске в день его смерти. Эта победа… и вообще — благодаря ему я нахожусь в профессии. Еще и Игорь Стасевич забил. Посвящаю эту победу Анатолию Капскому.
07:22 23/09/2021
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