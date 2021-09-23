



Специалист провел первую встречу в новом клубе, пишет Прессбол.





Ситуация диктовала — выиграть сегодня, набрать три очка. После поражения в Борисове, понятно, был недобор очков, их потеря — сегодня была нужна победа. Понятно, что в этом цейтноте времени, попав вчера только на базу и сегодня весь день разговаривая с ребятами, хотелось чего-то более целостного и большего. Но таковы реалии. Главный итог сегодняшнего вечера — три очка, победа. Даже при наличии каких-то ошибок, старание ребят, их самоотдача и понимание, что мы должны сегодня сделать — за это благодарность. Идем дальше.





По какой причине Дарбо начал матч в запасе?

Решение, которое не носит под собой какого-то подтекста. Во-первых, у него три желтые. Во-вторых, Скавыш, учитывая, что пропустил игру в Борисове, а до этого была пауза сборных, выпал практически на месяц. Может, в каких-то моментах ему не хватило хладнокровия, но сегодня ему тоже надо было сыграть. У нас сейчас до паузы сборных игра с Гродно и минским "Динамо" — надо, чтобы Максим тоже был в тонусе. Опять же, иметь такого футболиста как Дарбо на замене — достаточно приятно для тренера.





Вопрос по поводу угловых. В первом тайме подавали по створу, во втором — от с створа ворот. С чем это связано?

Приятно, что люди не спят на футболе :) Действительно, в первом тайме, хоть и забили после стандарта, подачи не совсем получались. Хотя и больших ребят в штрафной хватало, но они не встречались в штрафной с мячом. Немножко поменяли фланг и подающую ногу. Хотелось большего КПД от стандартных положений.





В начале второго тайма Игорь Стасевич начал играть на позиции "десятки", а Валон Ахмеди "упал" на его фланг.

Так получалось по ситуации. Уже когда провели замену Скавыша — дополнительные 4 минуты, как раз когда Игорь забил — вот тогда он играл действительно десятого номера, а Подстрелов вышел во фланг. А так, Ахмеди и Игорь менялись позициями по ситуации. То есть, это не была какая-то просьба или установка. Так получалось — доигрывали по позиции.





Вопросов нет? Друзья, я бы еще хотел кое-что сказать. Сегодня такой день… Хотя жизнь расставляет свои акценты и приоритеты, я нахожусь в другом городе и другом коллективе — не могу не вспомнить о моем учителе и наставнике… Не буду говорить громких слов, но сегодня я дебютировал в Солигорске в день его смерти. Эта победа… и вообще — благодаря ему я нахожусь в профессии. Еще и Игорь Стасевич забил. Посвящаю эту победу Анатолию Капскому.







