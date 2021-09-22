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Три года назад умер основатель БАТЭ Анатолий Капский. Клуб выпустил трогательное видео

22 сентября 2018 года не стало Анатолия Капского, председателя футбольного клуба БАТЭ.

Три года назад умер основатель БАТЭ Анатолий Капский. Клуб выпустил трогательное видео
Он ушел из жизни в возрасте 52 лет. 

Капский был одним из инициаторов возрождения легендарного белорусского клуба. За год до смерти он покинул пост директора БАТЭ по состоянию здоровья. С момента гибели Анатолия Капского прошло ровно три года, сегодня БАТЭ выпустил ролик в память об Анатолии Анатольевиче.

Анатолий Капский вел долгую борьбу со смертью. В 20-летнем возрасте у него диагностировали рак. В 1999 году произошел рецидив заболевания. В 2013-м он перенес сложнейшую операцию на сердце, после которой возникли осложнения и Анатолий пребывал в трехдневной коме.

«Сегодня, 22 сентября, минует три года с тех пор, как перестало биться сердце Анатолия Капского. Человека и руководителя, незримое присутствие и поддержку которого в сплоченном коллективе ФК БАТЭ ощущают все и каждый. А уж слова Анатолия Анатольевича в отношении себя и „желто-синей“ команды еще долго будут актуальными. Мы помним...» — говорится на сайте клуба. 
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