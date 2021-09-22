Он ушел из жизни в возрасте 52 лет.





Капский был одним из инициаторов возрождения легендарного белорусского клуба. За год до смерти он покинул пост директора БАТЭ по состоянию здоровья. С момента гибели Анатолия Капского прошло ровно три года, сегодня БАТЭ выпустил ролик в память об Анатолии Анатольевиче.





Анатолий Капский вел долгую борьбу со смертью. В 20-летнем возрасте у него диагностировали рак. В 1999 году произошел рецидив заболевания. В 2013-м он перенес сложнейшую операцию на сердце, после которой возникли осложнения и Анатолий пребывал в трехдневной коме.





«Сегодня, 22 сентября, минует три года с тех пор, как перестало биться сердце Анатолия Капского. Человека и руководителя, незримое присутствие и поддержку которого в сплоченном коллективе ФК БАТЭ ощущают все и каждый. А уж слова Анатолия Анатольевича в отношении себя и „желто-синей“ команды еще долго будут актуальными. Мы помним...» — говорится на сайте клуба.