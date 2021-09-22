







"Ожидая подробные результаты исследования по заказу Конгресса ФИФА, которое охватит все упомянутые области, УЕФА признает, что ФИФА представила предложение, подразумевающее удвоение финальных турниров чемпионата мира по футболу с 2028 года, а также финальных турниров Кубка конфедераций с 2025 года, в сочетании с масштабной реструктуризацией дат, отведенных в международном календаре на матчи сборных, регулярно проводимые всеми 211 ассоциациями ФИФА", - говорится в заявлении УЕФА.





"Мы благодарны за внимание, уделяемое чемпионату Европы и предлагаемую двойную частоту проведения его финальной стадии, но предпочитаем подходить к столь серьезному вопросу комплексно, а не спекулятивно", - отмечается там же.





Подчеркивается, что "УЕФА разочарован принятым подходом, согласно которому проекты радикальных реформ сначала обнародуются и открыто продвигаются, прежде чем все заинтересованные стороны получают возможность участия в любого рода консультационном процессе".





"УЕФА считает, что будущее международного календаря должно вырабатываться в рамках полноценного консультационного процесса и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и причастными к организации турниров сторонами, а начать следует с обозначения очевидных проблем и поиска решений. Делать это надо в рамках дебатов, принимая во внимание интересы футбола и легитимные очки зрения различных сторон", - подчеркивается в сообщении УЕФА.





"На данном этапе в рамках уважительного отношения к процессу консультаций с вовлеченными сторонами, который должен проводиться беспристрастно, следует воздержаться от пропагандистских кампаний, направленных на рекламу односторонних концепций, подробностей которых никто не видел и которые могут иметь обширные и зачастую неожиданные последствия", - отмечается там же.