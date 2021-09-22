У членов мужской сборной Беларуси по биатлону коронавирус
Биатлонисты основного состава сборной Беларуси сдали положительные тесты на коронавирус после возвращения из Антхольца, где команда проходила предсезонный сбор.
Об этом рассказал государственный тренер по биатлону Юрий Альберс.
"Положительные тесты выявлены у нескольких человек. Сейчас и те, кто подхватил вирус, и те, кого он минул, вынуждены находиться на самоизоляции и пропустить летний чемпионат Беларуси, который стартовал 22 сентября в Раубичах", сообщает "СБ".
18:55 22/09/2021
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