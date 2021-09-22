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Стал известен гонорар Александра Усика за бой с Джошуа

Стал известен гонорар украинского боксера Александра Усика за поединок с чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, сообщает Total Sport.

Гарантированный гонорар 34-летнего Усика составляет 3 миллиона фунтов, при этом сумма может вырасти до 5 миллионов фунтов, если будет продано достаточное количество платных трансляций.

На счету Усика 18 побед (13 нокаутов) в 18 поединках в профессиональной карьере. У 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе футбольного «Тоттенхэма». 
Источник: sport-express.ru
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