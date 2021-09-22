Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии
Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов рассказал о том, что подал в суд на американскую компанию Facebook.
Российский специалист недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.
"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", — приводит слова Хохлова "Октагон".
В иске содержится требование запретить американской компании "совершать в отношении Хохлова определенные действия". Также Хохлов потребует компенсацию морального вреда.
15:32 22/09/2021
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