Бывшего форварда "Городеи" приговорили к "домашней химии"
В суде Заводского района Минска 22 сентября вынесен приговор в уголовном деле по обвинению трех жителей столицы согласно ст. 342 Уголовного кодекса.
На скамье подсудимых трое: 20-летние Вадим Шашура, бывший форвард "Городеи" политзаключенный Ростислав Шавель и Никита Ермаков, сообщает spring96.org
Судья Олег Коляда вынес парням те приговоры, которые и запросил прокурор, а именно — "домашнюю химию":
Вадиму Шашуре — два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ;
Ростиславу Шавелю — три года ограничения свободы без направления в ИУОТ;
Никите Ермакову — два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ.
Шашуру и Шавеля освободили из-под стражи в зале суда. Никита Ермаков во время суда был под подпиской о невыезде.
Обвиняемые признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях, которые проходили в Минске: Шашура и Ермаков — 25 октября 2020 года, Шавель — 25 октября и 01 ноября 2020 года.
11:50 22/09/2021
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