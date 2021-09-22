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Бывшего форварда "Городеи" приговорили к "домашней химии"

В суде Заводского района Минска 22 сентября вынесен приговор в уголовном деле по обвинению трех жителей столицы согласно ст. 342 Уголовного кодекса.

На скамье подсудимых трое: 20-летние Вадим Шашура, бывший форвард "Городеи" политзаключенный Ростислав Шавель и Никита Ермаков, сообщает spring96.org

Судья Олег Коляда вынес парням те приговоры, которые и запросил прокурор, а именно — "домашнюю химию":

Вадиму Шашуре — два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ;

Ростиславу Шавелю — три года ограничения свободы без направления в ИУОТ;

Никите Ермакову — два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ.

Шашуру и Шавеля освободили из-под стражи в зале суда. Никита Ермаков во время суда был под подпиской о невыезде. 

Обвиняемые признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях, которые проходили в Минске:  Шашура и Ермаков — 25 октября 2020 года, Шавель — 25 октября и 01 ноября 2020 года. 
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