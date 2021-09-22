На скамье подсудимых трое: 20-летние Вадим Шашура, бывший форвард "Городеи" политзаключенный Ростислав Шавель и Никита Ермаков, сообщает spring96.org





Судья Олег Коляда вынес парням те приговоры, которые и запросил прокурор, а именно — "домашнюю химию":





Вадиму Шашуре — два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ;





Ростиславу Шавелю — три года ограничения свободы без направления в ИУОТ;





Никите Ермакову — два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ.





Шашуру и Шавеля освободили из-под стражи в зале суда. Никита Ермаков во время суда был под подпиской о невыезде.





Обвиняемые признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях, которые проходили в Минске: Шашура и Ермаков — 25 октября 2020 года, Шавель — 25 октября и 01 ноября 2020 года.







