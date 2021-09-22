Кравченко: При этом руководстве у спорта в Беларуси нет никакого будущего
Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко размышляет о перспективах белорусского спорта при нынешней власти.
"У спорта в Беларуси нет вообще никакого будущего, если останутся эти руководители, останется давление на спортсменов", — говорит он в беседе с Радио Свобода
Кравченко напоминает, что "у нас в стране всем руководят военные, и спортом в том числе". А из спортсменов хотят сделать рабов, которые даже высказаться не смогут без разрешения.
"Олимпийская медаль — это очень круто, но быть человеком перед людьми, которые за тебя болеют всю жизнь, отдают свою энергию, переживают за тебя, мне кажется, лучше оставаться честным перед ними и перед собой, — говорит Андрей Кравченко. — Не пытаться договориться со своей совестью, жить честно, а если ты ради своих каких-то корыстных целей плюешь на свой народ, никакая медаль этого не стоит".
Серебряный призер Олимпийских игр Кравченко в прошлом году подписал письмо спортсменов против насилия силовиков и за новые выборы в Беларуси, вошел в Свободное объединение спортсменов, участвовал в уличных маршах. На него оказывалось давление, 10 суток спортсмен провел за решёткой. В этом году он вынужден был уехать за границу.
Источник: euroradio.fm
10:08 22/09/2021
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