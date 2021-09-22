"У спорта в Беларуси нет вообще никакого будущего, если останутся эти руководители, останется давление на спортсменов", — говорит он в беседе с Радио Свобода





Кравченко напоминает, что "у нас в стране всем руководят военные, и спортом в том числе". А из спортсменов хотят сделать рабов, которые даже высказаться не смогут без разрешения.





"Олимпийская медаль — это очень круто, но быть человеком перед людьми, которые за тебя болеют всю жизнь, отдают свою энергию, переживают за тебя, мне кажется, лучше оставаться честным перед ними и перед собой, — говорит Андрей Кравченко. — Не пытаться договориться со своей совестью, жить честно, а если ты ради своих каких-то корыстных целей плюешь на свой народ, никакая медаль этого не стоит".





Серебряный призер Олимпийских игр Кравченко в прошлом году подписал письмо спортсменов против насилия силовиков и за новые выборы в Беларуси, вошел в Свободное объединение спортсменов, участвовал в уличных маршах. На него оказывалось давление, 10 суток спортсмен провел за решёткой. В этом году он вынужден был уехать за границу.