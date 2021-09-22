



Рейтинг выглядит следующим образом:





Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» с годовым доходом в $125 млн;

Лионель Месси («Пари Сен-Жермен», $110 млн);

Неймар («Пари Сен-Жермен», $95 млн);

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», $43 млн);

Мохаммед Салах («Ливерпуль», $41 млн);

Роберт Левандовский («Бавария», $35 млн);

Андрес Иньеста («Виссел Кобе», $35 млн);

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; $34 млн);

Гарет Бейл («Реал Мадрид», $32 млн);

Эден Азар («Реал Мадрид», $29 млн).

Лидеры рейтинга в августе сменили клубы — Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», а Месси перешел из «Барселоны», за которую играл с 2000 года, в «Пари Сен-Жермен».