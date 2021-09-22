Рейтинг: Роналду дороже - обогнал Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов
Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года по версии Forbes стал Криштиану Роналду. Он возглавил список впервые с 2017 года, потеснив Лионеля Месси.
Рейтинг выглядит следующим образом:
Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» с годовым доходом в $125 млн;
Лионель Месси («Пари Сен-Жермен», $110 млн);
Неймар («Пари Сен-Жермен», $95 млн);
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», $43 млн);
Мохаммед Салах («Ливерпуль», $41 млн);
Роберт Левандовский («Бавария», $35 млн);
Андрес Иньеста («Виссел Кобе», $35 млн);
Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; $34 млн);
Гарет Бейл («Реал Мадрид», $32 млн);
Эден Азар («Реал Мадрид», $29 млн).
Лидеры рейтинга в августе сменили клубы — Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», а Месси перешел из «Барселоны», за которую играл с 2000 года, в «Пари Сен-Жермен».
09:48 22/09/2021
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