







Колонку в поддержку функционера написал владелец портала Грэм Рустан.





Рустан — известный в хоккейном мире человек, ему принадлежат The Hockey News, Christian Hockey, Torspo Hockey. Ранее Грэм работал председателем совета директоров компании Bauer, сотрудничал с клубами НХЛ, возглавлял женскую канадскую лигу, входил в состав совета директоров Олимпийского комитета Канады, отмечает hockey.by.





"Президент Сергей Гончаров", — звучит неплохо.





Издание The Hockey News полностью поддерживает Гончарова, который претендует на пост нового президента ИИХФ.





Я впервые встретился с Сергеем в 2008 году, тогда я работал председателем совета директоров Bauer и приехал в Минск. Я был гостем Игоря Ларионова и тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева, в столицу Беларуси я прибыл в составе делегации, в которую входили в том числе великие игроки НХЛ прошлого Эса Тикканен и Гленн Андерсон.





Когда я работал в Bauer, да и теперь, когда я владею The Hockey News, Roustan Hockey, Christian Hockey и другими компаниями, связанными с хоккеем, я имею честь называть Сергея хорошим другом. У него более чем 20-летний опыт работы в ИИХФ — в последний раз он был избран и работал председателем судейского комитета — при этом он продвигался вверх по служебной лестнице и приобретал колоссальный опыт, изучал потребности каждой страны-члена ИИХФ.





В некотор х из своих предыдущих заметок я критиковал ИИХФ за неэффективное руководство, писал о том, что федерация упускает возможность занять лидирующую позицию в мире. Мне было грустно видеть, насколько организация политизирована.





Поскольку у меня двойное гражданство США и Канады, меня трудно заподозрить в предвзятости, если речь идет о выборе президента ИИХФ. В организации очень много стран, которые считают, что Канада и США обладают слишком большим влиянием. Поскольку кандидатов от этих стран нет, я могу поддержать лучшего претендента независимо от того, где я живу.





Президент ИИХФ должен действительно хорошо понимать Канаду и США, у него должны быть установлены рабочие отношения с этими странами, если он хочет быть эффективным лидером международного хоккея. И в этом отношении нет никого лучше, чем Сергей.





Хотя "опытные ребята" из ИИХФ назовут молодость Гончарова недостатком, я считаю, что это его самая сильная сторона. Кроме того, когда 60-летние называют лидеров на четвертом десятке "молодежью", это заставляет меня съеживаться, я боюсь оказаться "устаревшим". Это признак неуверенности "старой гвардии".





ИИХФ фокусируется на четырехлетних олимпийских циклах. Организации нужен кто-то, кто будет руководить следующие 20 лет. Как владелец The Hockey News, я постоянно ищу молодежь, которая сможет внести свой вклад в развитие хоккея, ведь для нас это будет 75-й сезон.





Сергей настоящий лидер, говорит на нескольких языках, у него прекрасные отношения с руководителями хоккея в каждой стране, у него четкое видение будущего ИИХФ и у него есть хороший и надежный друг — тот, кто владеет крупнейшим медиа-брендом с самой умной хоккейной аудиторией со всего мира, готовой работать с ним над развитием игры, которую мы любим, — написал Рустан в колонке для The Hockey News.



