"Президент Гончаров — хорошо звучит". Издание The Hockey News поддержало белоруса на выборах главы ИИХФ
Авторитетное издание The Hockey News, которое является эксклюзивным партнером Sports Illustrated, поддержало белоруса Сергей Гончарова на выборах президента ИИХФ.
Колонку в поддержку функционера написал владелец портала Грэм Рустан.
Рустан — известный в хоккейном мире человек, ему принадлежат The Hockey News, Christian Hockey, Torspo Hockey. Ранее Грэм работал председателем совета директоров компании Bauer, сотрудничал с клубами НХЛ, возглавлял женскую канадскую лигу, входил в состав совета директоров Олимпийского комитета Канады, отмечает hockey.by.
"Президент Сергей Гончаров", — звучит неплохо.
Издание The Hockey News полностью поддерживает Гончарова, который претендует на пост нового президента ИИХФ.
Я впервые встретился с Сергеем в 2008 году, тогда я работал председателем совета директоров Bauer и приехал в Минск. Я был гостем Игоря Ларионова и тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева, в столицу Беларуси я прибыл в составе делегации, в которую входили в том числе великие игроки НХЛ прошлого Эса Тикканен и Гленн Андерсон.
Когда я работал в Bauer, да и теперь, когда я владею The Hockey News, Roustan Hockey, Christian Hockey и другими компаниями, связанными с хоккеем, я имею честь называть Сергея хорошим другом. У него более чем 20-летний опыт работы в ИИХФ — в последний раз он был избран и работал председателем судейского комитета — при этом он продвигался вверх по служебной лестнице и приобретал колоссальный опыт, изучал потребности каждой страны-члена ИИХФ.
В некотор х из своих предыдущих заметок я критиковал ИИХФ за неэффективное руководство, писал о том, что федерация упускает возможность занять лидирующую позицию в мире. Мне было грустно видеть, насколько организация политизирована.
Поскольку у меня двойное гражданство США и Канады, меня трудно заподозрить в предвзятости, если речь идет о выборе президента ИИХФ. В организации очень много стран, которые считают, что Канада и США обладают слишком большим влиянием. Поскольку кандидатов от этих стран нет, я могу поддержать лучшего претендента независимо от того, где я живу.
Президент ИИХФ должен действительно хорошо понимать Канаду и США, у него должны быть установлены рабочие отношения с этими странами, если он хочет быть эффективным лидером международного хоккея. И в этом отношении нет никого лучше, чем Сергей.
Хотя "опытные ребята" из ИИХФ назовут молодость Гончарова недостатком, я считаю, что это его самая сильная сторона. Кроме того, когда 60-летние называют лидеров на четвертом десятке "молодежью", это заставляет меня съеживаться, я боюсь оказаться "устаревшим". Это признак неуверенности "старой гвардии".
ИИХФ фокусируется на четырехлетних олимпийских циклах. Организации нужен кто-то, кто будет руководить следующие 20 лет. Как владелец The Hockey News, я постоянно ищу молодежь, которая сможет внести свой вклад в развитие хоккея, ведь для нас это будет 75-й сезон.
Сергей настоящий лидер, говорит на нескольких языках, у него прекрасные отношения с руководителями хоккея в каждой стране, у него четкое видение будущего ИИХФ и у него есть хороший и надежный друг — тот, кто владеет крупнейшим медиа-брендом с самой умной хоккейной аудиторией со всего мира, готовой работать с ним над развитием игры, которую мы любим, — написал Рустан в колонке для The Hockey News.
09:45 22/09/2021
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