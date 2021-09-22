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Алексей Бага о "Шахтере": нормальная ситуация, когда раздается звонок и решение нужно принимать не откладывая

Известный белорусский тренер Алексей Бага прокомментировал назначение на пост главного тренера "Шахтера".


- Ваше назначение оказалось стремительным — пришлось очень быстро обдумывать все "за" и "против".

- Честно говоря, нормальная ситуация в спорте и в футболе в частности, когда раздается телефонный звонок и решение нужно принимать не откладывая. Много времени мне и не надо было: "Шахтер" — команда с амбициями, с прекрасным составом и инфраструктурой. Плюс, было абсолютно конкретное предложение, которое я с радостью принял. Задачи — большие. Приходилось в других командах с чемпионским бэкграундом трудиться, поэтому работа знакомая и приятная.

- После 2019 года вы работали за границей. Следили ли за чемпионатом? И нужно ли будет какое-то время, чтобы заново здесь освоиться?

- Прошло почти два года, да. Но, конечно, следил за чемпионатом Беларуси. Удавалось и матчи смотреть, и отдельные нарезки. Тем не менее, в командах все равно происходят изменения: и в Солигорске, и в Борисове, и в Минске — везде-везде-везде. Какое-то время, конечно, понадобиться. И регламент поменялся — теперь должен играть один молодой. То есть, какие-то нюансы жизнь преподносит. Единственное, сейчас цейтнот: по календарю, нужно знакомиться с командой. А то, что в общем отсутствовал два года в чемпионате — это же не двадцать или тридцать лет. Должен быстро освоиться.

- Тот факт, что знакомы со многими ребятами, поможет?

- Уверен, что да. И в плане игры, и в �лане коммуникации, — цитирует Багу пресс-служба "Шахтера".
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