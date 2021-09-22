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Оршанский волейбольный клуб может исчезнуть на своё 25-летие

Волейбольный клуб «Взлёт», который традиционно представлял Оршу в мужских соревнованиях чемпионата Беларуси, рискует не заявиться на чемпионат страны-2021/22.

  Как сообщает блог «Радыё Аршыца», риск приостановки деятельности клуба из-за малого бюджета, выделяемого на волейбол в городе, существовал и ранее, но всегда находилось волевое решение, которое позволяло заявиться на чемпионат. Однако теперь, судя по всему, «Взлёт» на чемпионат действительно не заявится.


В минувшем сезоне «Взлёт» занял 8-е место в Первой лиге чемпионата Беларуси. Судьба женской команды «Катюша» остаётся неизвестной.

Наиболее драматичный момент в возможной приостановке деятельности «Взлёта» в том, что в этом году команда отмечает свое 25-летие. Клуб-преемник легмашевских традиций волейбола ещё советского времени был хорошо известным в городе и обычно собирал полные трибуны зрителей, несмотря на имя соперника и место в таблице.
orsha.eu
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