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Дзюба обиделся? Отказался от вызова в сборную России

33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022.

 

"Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.

У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет", — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ с казанским "Рубином" (3:1) 33-летний оформил дубль. До этого нападающему не удавалось отличиться на протяжении девяти игр нового сезона.
football.by
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