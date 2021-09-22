За плечами спортсмена бронза чемпионата мира, две награды I и II Европейских игр (серебро в 2015-м и золото в 2019-м).





Дмитрий продолжил активно выступать и первым среди белорусов смог отобраться на Олимпийские игры в Токио – свою давнюю мечту. Sputnik вспомнил самые яркие моменты карьеры Дмитрия Асанова и поговорил с ним о будущем.

Непростая квалификация





В начале июня белорусские боксеры отправились в Париж, чтобы добыть путевки на главный старт четырехлетия. Турнир во французской столице – это была единственная возможность добыть лицензии на Игры. Дело в том, что турнир мировой квалификации отменили и 53 квоты, которые планировалось разыграть на нем, распределили согласно спортивному рейтингу, составленному Boxing Task Force. Он составлялся на основе выступлений в 2017-2021 годах.





Право на ошибку не было. И Дмитрий Асанов не подвел, дойдя до финала. Правда, некоторым фанатам бокса не понравилось, что белорус снялся с турнира. Говорили, не хватило запала.





Асанов же объяснил это тем, что до этого получил травму локтя и не успел восстановиться.

"На четвертый день задачу я выполнил, отобрался на Игры, на финальный день не хватило сил из-за травмы, поэтому снялся. Чуть позже там нашли небольшую трещину, 10 дней я был без нагрузки на плечевой пояс", - сказал Дмитрий.

Он подчеркнул, что с удовольствием побоксировал бы до последнего, если позволяла бы травма, но выходить и работать одной рукой с лидером в этой весовой категории смысла не было. "Всякое может быть, например, обострится травма. Зачем усугублять ситуацию?", - задался риторическим вопросом атлет.

Вообще, диванные комментаторы и эксперты порой достают Асанова, но он относится к этому с улыбкой.

"Они, как правило – дилетанты, надумают себе какие-то ожидания. Но ведь ваши ожидания – это ваши ожидания. Я боксирую для себя", - объяснил спортсмен.

По его словам, темп приходится задавать в сборной, потому как товарищи по команде смотрят, следят, тянутся.

Для Асанова это хорошо, так как возникает конкуренция, дух соперничества. "В то же время и тяжело. За тобой тянутся, смотрят, поэтому приходится держать тонус", - добавил он.

Эмоциональная Олимпиада

Долгожданный старт получился для Дмитрия скомканный. В 1/8 финала белорус уступил представителю Бразилии Вандерсону де Оливейра – 2:3.

Боксер Асанов: с большой вероятностью, это были последние Игры для меня >>

По воспоминаниям Асанова, первый раунд он проиграл, особенно запомнился пропущенный неприятный удар в подбородок.

"Я сел в угол успокоился. Дальше работал совершенно спокойно. Тянул на себя соперника, но где-то немного не сложилось, соперник оказался немного точнее", - сказал белорус.

К тому же и вопросов в любительском боксе к судейству много. Тем не менее, Асанов подчеркнул, что надо делать свою работу так, чтобы не оставлять никаких вопросов.

После, по признанию атлета, пришлось недели две восстанавливаться, в первую очередь, ментально.

Личная жизнь

За это время Асанов женился, его избранницей стала Божена из родного обоим Молодечно.

"Как оказалось, родной город нас связал и поженил", - с улыбкой отметил Дмитрий.

Божена училась на одном курсе с Дмитрием в БГУФК, разными были лишь специальности. Также среди общего – девушка активно занимается спортом, является КМС по волейболу. Интересно, что предложение своей будущей жене Дмитрий сделал в Египте на горе Моисея еще в 2018-м году, но его отец и по совместительству тренер Сергей сказал, что до Олимпиады никакой свадьбы. Пришлось подчиниться.

Свадьбу пара сыграла сразу после Олимпиады 14 августа в агроусадьбе под Минском. "Приглашены были самые близкие, узкий круг. Все было очень тепло и весело", - добавил Дмитрий.

Жизнь после

Сейчас боксер чувствует себя физически хорошо, активно выступает и тренируется, но прежнего запала нет.

"Со следующего года собираюсь выступать в профессиональном боксе, сейчас у меня контракт с Минспорта. Единственное, что меня удерживало в любительском боксе - Олимпиада в Токио, которая, к сожалению, сложилась неудачно. На данный момент у меня нет никакой мотивации оставаться в любительском боксе", - отметил Асанов.

По его словам, в этом году еще будет чемпионат мира, на данный момент спортсмену этот старт пока интересен. Тем не менее, атлет задает вопрос, что дальше.

"Оставаться и ездить на турниры? Столько лет отдать боксу, нужно с него немного и заработать. Массовым фанатам бокса любители не интересны. Разве что победитель Олимпиады, остальных быстро забывают. В любители всегда успею вернуться", - добавил Асанов.

Спортсмен также подчеркнул, что у него есть предложения, которые никогда не пропадали, а контракт с Минспорта в сторону Асанова не изменился.

"Собираюсь со следующего года выступать в профессиональном боксе", - резюмировал парень.

Серьезным помощником в его карьере является отец, которые делится опытом.

"Определенно отец для меня - авторитет и кумир. Мне очень хотелось, чтобы он меня подводил к профессиональным поединкам, но пока ему не хватает знаний для работы с боксером-профессионалом, так как он никогда с такими не работал. Тем не менее, научиться можно всему, как только мы дадим отмашку, что переходим, думаю, отец меня поддержит", - сказал Дмитрий.





Пожалуй, вскоре к фамилиям Кирилла Релиха, Ивана Баранчика, Михаила и Евгения Долголевцов встанет еще и Асанов. В любителях Дима всем все доказал, пришло время идти дальше.



