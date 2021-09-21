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Роберт Левандовски получил сегодня "Золотую бутсу"

33-летний нападающий "Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски получил сегодня "Золотую бутсу" лучшего бомбардира европейских чемпионатов прошлого сезона.


 
 
Форвард в сезоне-2020/21 забил 41 мяч и стал вторым игроком в истории Бундеслиги, выигравшим эту награду. Первый - Герд Мюллер (в 1970-м и 1972 годах).

Кроме того, Левандовски показал лучший показатель для обладателя "Золотой бутсы" с сезона-2014/15, когда Криштиану Роналду забил 48 голов.
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