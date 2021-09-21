



Форвард в сезоне-2020/21 забил 41 мяч и стал вторым игроком в истории Бундеслиги, выигравшим эту награду. Первый - Герд Мюллер (в 1970-м и 1972 годах).





Кроме того, Левандовски показал лучший показатель для обладателя "Золотой бутсы" с сезона-2014/15, когда Криштиану Роналду забил 48 голов.