Помимо Гончарова свои кандидатуры выдвинули немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен и француз Люк Тардифф. Выборы президента IIHF должны пройти на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября.

Специально для официального сайта ИИХФ Гончаров ответил на два вопроса: почему решил претендовать на пост главы ИИХФ, а также о главных тезисах своей кампании.





– Почему вы решили претендовать на пост главы Международной федерации хоккея?





– Нам предоставлена великолепная возможность объединить усилия, чтобы совместно сформировать будущее хоккея и выбрать следующие прогрессивные шаги в нашем развитии. Для меня большая честь внести вклад в разработку и обсуждение новых идей, концепций и видений.





Во мне сочетаются опыт и молодость: имея за плечами 20 лет профессиональной деятельности в хоккее, Олимпийском движении и других видах спорта, я при этом достаточно молод, чтобы понимать потребности новых поколений и объединять прошлое, настоящее и будущее.





Я вырос в хоккее и прошел путь от простого болельщика, когда мне впервые посчастливилось заглянуть за кулисы Чемпионата мира ИИХФ в 1993 году, до получения диплома международного спортивного менеджера, работы в должности Генерального секретаря национальной федерации и избрания в Совет ИИХФ.





Функции и обязанности на различных ответственных должностях вооружили меня основательными знаниями, управленческими навыками и ценными связями, необходимыми для эффективного руководства успешной крупной международной спортивной организацией и обеспечения ее развития.





Я чрезвычайно мотивирован и нацелен на то, чтобы направить всю свою энергию, опыт и лидерские качества на Создание Будущего Сейчас для хоккея и каждого члена хоккейного сообщества.





– Основные тезисы вашей кампании?





– Создание Будущего Сейчас означает выбор пути вперед. Если мы хотим яркое будущее, уже сегодня нам необходимо запустить проекты, которые сделают нас сильнее завтра. Изменения ради изменений – не цель: мы должны развиваться последовательно и прогрессивно.





Давайте вместе рассмотрим нынешнее положение дел, вступим в настоящий и всеобъемлющий диалог, чтобы в конечном итоге наш совместный долгосрочный план действий приносил пользу всем и позволил успешно справляться с вызовами динамично развивающегося мира.





Давайте действовать креативно и смело, чтобы ИИХФ стала ведущей и прогрессивной организацией, постоянно находящей новые тренды, возможности и источники доходов.





Давайте укрепим наши ресурсы, чтобы предоставить всем членам ещё лучшую поддержку в их развитии с учетом индивидуальных потребностей. Хоккей станет только сильнее в мировом масштабе, если мы будем привержены развитию нашего спорта на региональном уровне.





Давайте стремиться улучшить медийное освещение, форматы соревнований и коммерческую деятельность, а также использовать новые технологии, чтобы хоккей стал более разнообразным и привлекательным для существующих и новых болельщиков и рынков.





Давайте сохраним наши фундаментальные ценности и традиции, оставаясь открытыми для инновационных изменений и роста.





Давайте Создавать Будущее Сейчас!





Сергей Гончаров





Родился: 30 сентября 1983, г. Хемниц, Германия





Предыдущие позиции в ИИХФ:





Член Совета ИИХФ (2016 – 2021)





Председатель Судейского комитета ИИХФ (2016 – 2021)





Член Комитета ИИХФ по проведению соревнований (2008 – 2016).