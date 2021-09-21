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Пять человек претендуют на пост главы Международной федерации хоккея, в том числе белорус

Белорус Сергей Гончаров и еще четыре члена совета Международной федерации хоккея претендуют на пост президента организации.

Пять человек претендуют на пост главы Международной федерации хоккея, в том числе белорус
Помимо Гончарова свои кандидатуры выдвинули немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен и француз Люк Тардифф. Выборы президента IIHF должны пройти на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. 

Специально для официального сайта ИИХФ Гончаров ответил на два вопроса: почему решил претендовать на пост главы ИИХФ, а также о главных тезисах своей кампании.

– Почему вы решили претендовать на пост главы Международной федерации хоккея?

– Нам предоставлена великолепная возможность объединить усилия, чтобы совместно сформировать будущее хоккея и выбрать следующие прогрессивные шаги в нашем развитии. Для меня большая честь внести вклад в разработку и обсуждение новых идей, концепций и видений.  

Во мне сочетаются опыт и молодость: имея за плечами 20 лет профессиональной деятельности в хоккее, Олимпийском движении и других видах спорта, я при этом достаточно молод, чтобы понимать потребности новых поколений и объединять прошлое, настоящее и будущее. 

Я вырос в хоккее и прошел путь от простого болельщика, когда мне впервые посчастливилось заглянуть за кулисы Чемпионата мира ИИХФ в 1993 году, до получения диплома международного спортивного менеджера, работы в должности Генерального секретаря национальной федерации и избрания в Совет ИИХФ. 

Функции и обязанности на различных ответственных должностях вооружили меня основательными знаниями, управленческими навыками и ценными связями, необходимыми для эффективного руководства успешной крупной международной спортивной организацией и обеспечения ее развития. 

Я чрезвычайно мотивирован и нацелен на то, чтобы направить всю свою энергию, опыт и лидерские качества на Создание Будущего Сейчас для хоккея и каждого члена хоккейного сообщества.

– Основные тезисы вашей кампании?

– Создание Будущего Сейчас означает выбор пути вперед. Если мы хотим яркое будущее, уже сегодня нам необходимо запустить проекты, которые сделают нас сильнее завтра. Изменения ради изменений – не цель: мы должны развиваться последовательно и прогрессивно.

Давайте вместе рассмотрим нынешнее положение дел, вступим в настоящий и всеобъемлющий диалог, чтобы в конечном итоге наш совместный долгосрочный план действий приносил пользу всем и позволил успешно справляться с вызовами динамично развивающегося мира.

Давайте действовать креативно и смело, чтобы ИИХФ стала ведущей и прогрессивной организацией, постоянно находящей новые тренды, возможности и источники доходов. 

Давайте укрепим наши ресурсы, чтобы предоставить всем членам ещё лучшую поддержку в их развитии с учетом индивидуальных потребностей. Хоккей станет только сильнее в мировом масштабе, если мы будем привержены развитию нашего спорта на региональном уровне.

Давайте стремиться улучшить медийное освещение, форматы соревнований и коммерческую деятельность, а также использовать новые технологии, чтобы хоккей стал более разнообразным и привлекательным для существующих и новых болельщиков и рынков. 

Давайте сохраним наши фундаментальные ценности и традиции, оставаясь открытыми для инновационных изменений и роста.

Давайте Создавать Будущее Сейчас! 

Сергей Гончаров 

Родился: 30 сентября 1983, г. Хемниц, Германия 

Предыдущие позиции в ИИХФ: 

Член Совета ИИХФ (2016 – 2021) 

Председатель Судейского комитета ИИХФ (2016 – 2021) 

Член Комитета ИИХФ по проведению соревнований (2008 – 2016).

Кроме того Гончаров – заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси. 

Напомним, недавно Международная федерация хоккея дисквалифицировала главу белорусской федерации Баскова на 5 лет. После он покинул свой пост и был назначен членом Совета Республики. По словам Лукашенко, новым главой ФХБ станет "великий спортсмен, прошедший политическую закалку".
"Белорусский партизан"
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